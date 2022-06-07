«Я упёрся в потолок». Почему многие стремятся сменить работу на пике карьеры? Мнение психолога

Любимая работа. Деньги и их количество для многих имеют далеко не первостепенное значение при выборе будущей профессии и трудоустройстве. О том, какая же она, работа мечты и как ее найти, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Есть такая категория карьеристов, которые, достигая определенных результатов на своем месте работы, говорят: «Я уперся в потолок. Все, я уже не могу развиваться на этой работе, мне нужно что-то новое». Екатерина, наверное, вопрос к вам. Как понять, что это действительно уже пик карьеры и всегда ли на пике карьеры, когда человек уже не видит своего развития на этом месте, нужно менять работу?