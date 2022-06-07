«Я упёрся в потолок». Почему многие стремятся сменить работу на пике карьеры? Мнение психолога
Любимая работа. Деньги и их количество для многих имеют далеко не первостепенное значение при выборе будущей профессии и трудоустройстве. О том, какая же она, работа мечты и как ее найти, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Есть такая категория карьеристов, которые, достигая определенных результатов на своем месте работы, говорят: «Я уперся в потолок. Все, я уже не могу развиваться на этой работе, мне нужно что-то новое». Екатерина, наверное, вопрос к вам. Как понять, что это действительно уже пик карьеры и всегда ли на пике карьеры, когда человек уже не видит своего развития на этом месте, нужно менять работу?
Екатерина Рухло, психолог:
Однозначного ответа нет, потому что все люди разные на самом деле. Кому-то важно достигать, он такой достигатор. Это касается очень часто мужчин. Они, когда упираются в какой-то потолок, некоторым проще начать все заново и подняться, чтобы чувствовать этот рост. Это все очень индивидуально. Кому-то подойдет уйти и сменить работу и сферу деятельности, а кому-то нет. Кто-то останется и будет работать. Все зависит от каких-то личностных особенностей и характера человека.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Виолетта, вы такое чувствовали? Чувствовали уже пик?
Виолетта Малькевич, основатель онлайн-школы:
Да, конечно, когда работала преподавателем, обожала математику, детей, могла с любыми найти контакт.
«Поняла, что предаю себя, свою мечту». Вот как белоруске без опыта работы в профессии удалось открыть частную психологическую практику – подробнее здесь.