«Начинал банально с лазертага». Пример того, как можно создать собственный туристический бизнес в Беларуси

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

У меня знакомый живет в Прибалтике. Он говорит, что Беларусь могут спасти автокемпинги, которые позволяют припарковаться в любой точке в Беларуси, не быть привязанными к гостинице, к кафе. Он говорит, что у нас нет инфраструктуры. Ее тоже надо как-то развивать.

Дмитрий Морозов, заместитель председателя правления Республиканского союза туристической индустрии:

Это как раз таки вектор для инвестиций будущих. Кирилл Казаков:

А есть интересанты, которые приходят и говорят: мы готовы вложить в что-то, мы готовы создать некую сеть? Дмитрий Морозов:

Интересанты есть, нет возможности на данный момент какой-то инвестиционный каталог предложить с конкретными участками под инвестпроекты и обозначить территории. Кирилл Казаков:

Кто в этом виноват? Кто это не доделал? Государство, местная власть? Дмитрий Морозов:

Тут надо подходить не дисциплинарно. Кирилл Казаков:

Условно говоря, есть некая карта озер для дайверов, есть некая карта парковок для кемпинга. Кто может это предложить инвестору, чтобы он вложился, сделал и получал прибыль? Например, на условиях частно-государственного партнерства.