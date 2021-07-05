«Начинал банально с лазертага». Пример того, как можно создать собственный туристический бизнес в Беларуси
Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
У меня знакомый живет в Прибалтике. Он говорит, что Беларусь могут спасти автокемпинги, которые позволяют припарковаться в любой точке в Беларуси, не быть привязанными к гостинице, к кафе. Он говорит, что у нас нет инфраструктуры. Ее тоже надо как-то развивать.
Дмитрий Морозов, заместитель председателя правления Республиканского союза туристической индустрии:
Это как раз таки вектор для инвестиций будущих.
Кирилл Казаков:
А есть интересанты, которые приходят и говорят: мы готовы вложить в что-то, мы готовы создать некую сеть?
Дмитрий Морозов:
Интересанты есть, нет возможности на данный момент какой-то инвестиционный каталог предложить с конкретными участками под инвестпроекты и обозначить территории.
Кирилл Казаков:
Кто в этом виноват? Кто это не доделал? Государство, местная власть?
Дмитрий Морозов:
Тут надо подходить не дисциплинарно.
Кирилл Казаков:
Условно говоря, есть некая карта озер для дайверов, есть некая карта парковок для кемпинга. Кто может это предложить инвестору, чтобы он вложился, сделал и получал прибыль? Например, на условиях частно-государственного партнерства.
Марина Масташова, консультант Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
На сайтах каждого облисполкома и Мингорисполкома есть информация.
Кирилл Казаков:
Алексей говорил про руководителей, которые должны двигать. Сайты двигать эту идею не будут.
Алена Сырова, СТВ:
Надо заморочиться, чтобы на них зайти. Я вбиваю в Google «озера для дайвинга». Вряд ли я увижу там сайт облисполкома какого-нибудь, на котором будет написано.
Кирилл Казаков:
В регионах, предположим, есть ли люди, которые стремятся сделать туристический рай на земле?
Ирина Дубровская, директор центра туризма «На высоте»:
Мы с одним очень сотрудничаем. Начинал банально с лазертага, потом пейнтбол, потом он построил баню, потом он построил гостиницу. И теперь я к нему через недельку очень хорошо вожу группы. Сначала мы едем (там рядом) в два исторических места, а потом группы прекрасно отдыхают у него.
Кирилл Казаков:
Эволюционным путем. Есть деньги, есть идеи.
Ирина Дубровская:
Но начинал с малого.
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