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«Спасали тут ребят на какой-то доске электрической». Что ещё рассказали минские рыбаки инспектору МЧС?

05 июля 2021 20:46
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Новости Беларуси. 20 человек утонули в Беларуси за минувшую неделю. Только за 3 и 4 июля жертвами воды стали пятеро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели призывают быть осторожнее на воде и не забывать об элементарных правилах безопасности. Из-за трагической статистики ответственными службами усилен контроль за отдыхающими на суше и на воде.

С Государственной инспекцией по маломерным судам в рейд отправилась Анастасия Ярощик-Корниенко.

«Спасали тут ребят на какой-то доске электрической». Что ещё рассказали минские рыбаки инспектору МЧС?-1

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Гидроциклы, яхты и катера, моторные лодки – только зарегистрированных в Беларуси свыше 160 тысяч. Интенсивность движения в акваториях растет, растет и количество аварийных случаев.

«Спасали тут ребят на какой-то доске электрической». Что ещё рассказали минские рыбаки инспектору МЧС?-4

Окунь, карась, щука, сом. Геннадий Шамколович три десятка лет ловит рыбу на Минском море. Клюет теперь иногда: удачу на удочке то и дело спугивают гидроциклы.

«Спасали тут ребят на какой-то доске электрической». Что ещё рассказали минские рыбаки инспектору МЧС?-7

Геннадий Шамколович, рыбак:
Если лет 10-15 назад едешь на Припять, там одного-двух человек встретишь, теперь – как на проспекте. Конечно, больше.

«Спасали тут ребят на какой-то доске электрической». Что ещё рассказали минские рыбаки инспектору МЧС?-10

ГИМС – это по сути ГАИ, только на воде – тоже проводит рейды на предупреждение. Проверяют документы на водный транспорт, разрешение. Если мотор мощностью более пяти лошадиных сил, в наличии должны быть аптечка и огнетушитель.

«Спасали тут ребят на какой-то доске электрической». Что ещё рассказали минские рыбаки инспектору МЧС?-13

– Искра проскочит какая-нибудь, молния ударит. Не знаю, все что угодно может быть.
– Понятно.
– Вот отливное средство. Что у вас есть? Чем будете воду убирать?
– Вот ведро. Замечаний много, я вижу.
– Да. Я говорю, да, замечаний много. Аптечка? Тоже нет? Для начала – предупреждение.

«Спасали тут ребят на какой-то доске электрической». Что ещё рассказали минские рыбаки инспектору МЧС?-16

Обязательно – спасательный жилет. Вещь, добавляет рыбак Владимир Бартош, если не себе, другим точно поможет. На днях так и было.

«Спасали тут ребят на какой-то доске электрической». Что ещё рассказали минские рыбаки инспектору МЧС?-19

Владимир Бартош, рыбак:
Помню, спасали тут ребят молодых двух на какой-то доске электрической, у которых кончился бензин после заправки. Сами были в шоке, что это такое, вот.

Анастасия Ярощик-Корниенко:
Спасли?

«Спасали тут ребят на какой-то доске электрической». Что ещё рассказали минские рыбаки инспектору МЧС?-22

Владимир Бартош:
Ну, спасли. Он сказал, покатает. Мы сказали: «Мы лучше на своей, тихонечко, чем на ваших новых модификациях».

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# МЧС Беларуси # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Геннадий Шамколович # Владимир Бартош # Фотофакт

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