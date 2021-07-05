«Спасали тут ребят на какой-то доске электрической». Что ещё рассказали минские рыбаки инспектору МЧС?

Новости Беларуси. 20 человек утонули в Беларуси за минувшую неделю. Только за 3 и 4 июля жертвами воды стали пятеро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели призывают быть осторожнее на воде и не забывать об элементарных правилах безопасности. Из-за трагической статистики ответственными службами усилен контроль за отдыхающими на суше и на воде. С Государственной инспекцией по маломерным судам в рейд отправилась Анастасия Ярощик-Корниенко.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Гидроциклы, яхты и катера, моторные лодки – только зарегистрированных в Беларуси свыше 160 тысяч. Интенсивность движения в акваториях растет, растет и количество аварийных случаев.

Окунь, карась, щука, сом. Геннадий Шамколович три десятка лет ловит рыбу на Минском море. Клюет теперь иногда: удачу на удочке то и дело спугивают гидроциклы.

Геннадий Шамколович, рыбак:

Если лет 10-15 назад едешь на Припять, там одного-двух человек встретишь, теперь – как на проспекте. Конечно, больше.

ГИМС – это по сути ГАИ, только на воде – тоже проводит рейды на предупреждение. Проверяют документы на водный транспорт, разрешение. Если мотор мощностью более пяти лошадиных сил, в наличии должны быть аптечка и огнетушитель.

– Искра проскочит какая-нибудь, молния ударит. Не знаю, все что угодно может быть.

– Понятно.

– Вот отливное средство. Что у вас есть? Чем будете воду убирать?

– Вот ведро. Замечаний много, я вижу.

– Да. Я говорю, да, замечаний много. Аптечка? Тоже нет? Для начала – предупреждение.

Обязательно – спасательный жилет. Вещь, добавляет рыбак Владимир Бартош, если не себе, другим точно поможет. На днях так и было.