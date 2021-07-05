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Кого лишат прав, если дать пьяному покататься на водном транспорте? Ответ ГИМС

05 июля 2021 20:50
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Новости Беларуси. 20 человек утонули в Беларуси за минувшую неделю. Только за 3 и 4 июля жертвами воды стали пятеро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели призывают быть осторожнее на воде и не забывать об элементарных правилах безопасности. Из-за трагической статистики ответственными службами усилен контроль за отдыхающими на суше и на воде.

Кого лишат прав, если дать пьяному покататься на водном транспорте? Ответ ГИМС-1

Проверяют и на алкоголь. В состоянии опьянения за штурвал ни в коем случае. Если пойман, лишат не только разрешения бороздить по водным просторам, но и водительского удостоверения. Правила действуют и в случае с арендным водным транспортом. Нелишним будет убедиться, кому даешь гидроскутер покататься.

Кого лишат прав, если дать пьяному покататься на водном транспорте? Ответ ГИМС-4

Юрий Алексеенко, заместитель начальника Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Беларуси:
Будет привлечен к административной ответственности арендодатель, который дал это маломерное судно в пользование лицу, которое находится в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Будет ответственность взаимная, как арендодателя, так и того, кто управляет маломерным судном.

Кого лишат прав, если дать пьяному покататься на водном транспорте? Ответ ГИМС-7

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# Водоемы Беларуси # общество # Юрий Алексеенко # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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