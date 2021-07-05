Кого лишат прав, если дать пьяному покататься на водном транспорте? Ответ ГИМС

Новости Беларуси. 20 человек утонули в Беларуси за минувшую неделю. Только за 3 и 4 июля жертвами воды стали пятеро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели призывают быть осторожнее на воде и не забывать об элементарных правилах безопасности. Из-за трагической статистики ответственными службами усилен контроль за отдыхающими на суше и на воде.

Проверяют и на алкоголь. В состоянии опьянения за штурвал ни в коем случае. Если пойман, лишат не только разрешения бороздить по водным просторам, но и водительского удостоверения. Правила действуют и в случае с арендным водным транспортом. Нелишним будет убедиться, кому даешь гидроскутер покататься.