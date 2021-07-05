«Человек покупает тур, он получает полный спектр услуг». Что ждёт туристов в заказнике «Озёры», рассказал его директор

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».
Дмитрий Морозик, директор государственного природоохранного Республиканского ландшафтного заказника «Озеры»:
Заказник «Озеры» года три-четыре назад очень активно начал сам, без туроператоров, турфирм, потому что не сильно наладилась у нас работа. У нас с самим заказником сформировано несколько туристических пакетов. У нас заключены договоры с перевозчиками, питанием. Заказник не может обхватить необъятное, поэтому такой кластер у нас практически существует.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Это корпоративная история.
Дмитрий Морозик:
Когда человек покупает тур, он получает полный спектр услуг – трансфер, питание, экскурсионное обслуживание по нашим экологическим тропам, проживание на нашей территории, в заказнике. Такие туры у нас разработаны, они рассчитаны на различные группы.
Кирилл Казаков:
Они пользуются спросом?
Дмитрий Морозик:
Да, пользуются.
Кирилл Казаков:
Условная загруженность таких туров сколько, если взять от 100 %?
Дмитрий Морозик:
Мы не можем принять больше, чем четыре группы в месяц. 15-20 человек – это группа, на которую рассчитано.
Алена Сырова, СТВ:
У вас озера. Что может сделать там турист? Дайвингом позаниматься, например?
Дмитрий Морозик:
Дайвинг – это не совсем наше. Не те водоемы, где прозрачность.
Алена Сырова:
Хотя дайвингом в Беларуси занимаются, мы сейчас послушаем по этому поводу эксперта.
«Не хватает самой инфраструктуры». Где в Беларуси занимаются дайверы? Читайте здесь.
Дмитрий Морозик:
У нас можно получить отдых, ознакомиться с белорусской природой. Говорили про детский туризм – это образовательное, тоже очень много групп мы проводим. Мы вот сейчас говорим: туризм, туризм. Дети не могут отличить ель от сосны.
Кирилл Казаков:
Это и есть образовательный туризм.