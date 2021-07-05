«Человек покупает тур, он получает полный спектр услуг». Что ждёт туристов в заказнике «Озёры», рассказал его директор

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Дмитрий Морозик, директор государственного природоохранного Республиканского ландшафтного заказника «Озеры»:

Заказник «Озеры» года три-четыре назад очень активно начал сам, без туроператоров, турфирм, потому что не сильно наладилась у нас работа. У нас с самим заказником сформировано несколько туристических пакетов. У нас заключены договоры с перевозчиками, питанием. Заказник не может обхватить необъятное, поэтому такой кластер у нас практически существует. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Это корпоративная история. Дмитрий Морозик:

Когда человек покупает тур, он получает полный спектр услуг – трансфер, питание, экскурсионное обслуживание по нашим экологическим тропам, проживание на нашей территории, в заказнике. Такие туры у нас разработаны, они рассчитаны на различные группы. Кирилл Казаков:

Они пользуются спросом? Дмитрий Морозик:

Да, пользуются.

Кирилл Казаков:

Условная загруженность таких туров сколько, если взять от 100 %? Дмитрий Морозик:

Мы не можем принять больше, чем четыре группы в месяц. 15-20 человек – это группа, на которую рассчитано. Алена Сырова, СТВ:

У вас озера. Что может сделать там турист? Дайвингом позаниматься, например? Дмитрий Морозик:

Дайвинг – это не совсем наше. Не те водоемы, где прозрачность.