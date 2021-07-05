«Заработают и на корпоративах, и на семьях, и на детях». За каким отдыхом белорусы ездят в агроусадьбы?

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
В деревню сейчас едут чаще? У нас же как привычно, в Минске, например, чаще всего что? Это на выходные – поехали, устроили пикник, иногда под горячительное, с мясом. В принципе, больше ничего не надо.
Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:
Нет, это из прошлого ваши представления. А в прошлом году пандемия уже заставила людей отдыхать на родине, и они съездили в усадьбы и в другие места. Вы знаете, те поехали, которые в жизни не отдыхали в Беларуси. У них было такое удивление: это чего, все уже у нас есть? На самом деле за это время создано, если в агротуризме, целая индустрия, новый вид экономики. Поэтому много чего у нас есть. В деревни и едут. Но они неравномерно едут. Помните, то боялись коронавируса, все закрылись, сидели дома. Волна пандемии. А вот сейчас, когда вроде так тихо с вирусом и прекрасная погода, очень даже большой всплеск.
Кирилл Казаков:
Развейте мой миф. Многие считают, что агроусадьбы зарабатывают прежде всего на больших корпоративах или свадьбах. Если это взять у них и забрать, то, наверное, на обычных семьях, на обычных приезжих, которые отдыхают там на выходных, не заработаешь.
Валерия Клицунова:
Они, конечно, заработают и на корпоративах, и на семьях, и на детях. Детские лагеря теперь довольно модные. Но я хочу на что обратить внимание? Если эта инфраструктура для свадьбы – это будет супер. Вы знаете, это уже и в Европе так, может быть, не делают, как наши. Потому что они стараются. Каждая деталь проверена, есть сценарий, есть стиль. Хочешь – в белорусских традициях, хочешь – в каких-то экологических, зеленых. На этом зарабатывают, но туда и вложено очень много.
Алена Сырова, СТВ:
Сейчас я, насколько вижу даже по ленте Instagram, многие просто уезжают на выходные пожить на каком-то хуторе, попариться в бане. Просто насладиться природой.
Валерия Клицунова:
Я сама не знала, что у нас был такой конкурс парильщиков бани. Усадьба «Ангелы», я там никогда не была. Но развиваются. Вы упомянули несколько раз: экономика впечатлений и креативная экономика. Мы уже года три этим занимаемся с нашими хозяевами усадеб. У нас даже есть такой знак – территория креативной экономики. Людям нужны впечатления.
Кирилл Казаков:
Отдых – это и есть впечатления по большей части.
Валерия Клицунова:
Мастер-классы. Или вот сейчас ездят на болота. Я сама ездила в усадьбу к своим друзьям, прошлась по болотным тропам, хотя раньше я тоже там была, на севере. Есть усадьбы, например, связанные с хлебом. Приехать – научиться печь хлеб на натуральной закваске. Делают натуральную косметику. Вчера читаю – поехали в «Налибокские васильки» делать котлеты.
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