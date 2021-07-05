«Заработают и на корпоративах, и на семьях, и на детях». За каким отдыхом белорусы ездят в агроусадьбы?

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

В деревню сейчас едут чаще? У нас же как привычно, в Минске, например, чаще всего что? Это на выходные – поехали, устроили пикник, иногда под горячительное, с мясом. В принципе, больше ничего не надо.

Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:

Нет, это из прошлого ваши представления. А в прошлом году пандемия уже заставила людей отдыхать на родине, и они съездили в усадьбы и в другие места. Вы знаете, те поехали, которые в жизни не отдыхали в Беларуси. У них было такое удивление: это чего, все уже у нас есть? На самом деле за это время создано, если в агротуризме, целая индустрия, новый вид экономики. Поэтому много чего у нас есть. В деревни и едут. Но они неравномерно едут. Помните, то боялись коронавируса, все закрылись, сидели дома. Волна пандемии. А вот сейчас, когда вроде так тихо с вирусом и прекрасная погода, очень даже большой всплеск. Кирилл Казаков:

Развейте мой миф. Многие считают, что агроусадьбы зарабатывают прежде всего на больших корпоративах или свадьбах. Если это взять у них и забрать, то, наверное, на обычных семьях, на обычных приезжих, которые отдыхают там на выходных, не заработаешь. Валерия Клицунова:

Они, конечно, заработают и на корпоративах, и на семьях, и на детях. Детские лагеря теперь довольно модные. Но я хочу на что обратить внимание? Если эта инфраструктура для свадьбы – это будет супер. Вы знаете, это уже и в Европе так, может быть, не делают, как наши. Потому что они стараются. Каждая деталь проверена, есть сценарий, есть стиль. Хочешь – в белорусских традициях, хочешь – в каких-то экологических, зеленых. На этом зарабатывают, но туда и вложено очень много.