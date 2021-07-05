Египет – пирамиды и Красное море. А какие фишки есть у белорусского агротуризма?

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».

Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:

Мы все-таки на потребителя ориентируемся. Давайте наши тракторы вспомним. Мы не берем эту часть, но это сервис индивидуальный. Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Вы рассказывали долго не о потребителе, не о белорусском туристе – что его тянет, какая у него внутренняя потребность. Вы рассказывали, что предлагают усадьбы. Валерия Клицунова:

Они же не просто так предлагают. Мы придумываем для них продукт. Стив Джобс, когда придумал Apple, – ни один человек об этом не мечтал. Он хотел, чтобы они помечтали. И мы сделали так же. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Назовите мне три основных фишки белорусского агротуризма. Валерия Клицунова:

С первой начнем – это человечность, душа. Второе – еда. Если вы едете в деревенскую усадьбу, где все со своего участка, где готовится в печи да еще по рецепту бабушки… Третье – природа и та среда, в которую мы хотим попасть. Мы же живем в городах. Кирилл Казаков:

А вот теперь смотрите. Я, может быть, плохо разбираюсь в маркетинге, но когда мне говорят «Египет», я представляю пирамиды и Красное море. Когда мне говорят «Франция», я представляю, условно, устрицы, вино и Эйфелеву башню. Когда мне говорят «Англия» – есть Биг-Бен, когда мне говорят «Россия», я могу вспомнить Байкал, Питер и Москву. Когда мне говорят «Беларусь» – что? Никто в жизни не начнет думать: «Я хочу посмотреть на человечность, я хочу попробовать кухню». Если вы едете в Италию, вы пробуете пиццу. Если вы едете в Беларусь, вы пробуете драники. Может быть, нам не хватает маркетинга, чтобы придумать какую-то фишку, пускай она будет абсолютно банальная и глупая, но именно на нее бы ехали люди даже внутри страны. Например, регионально: в Витебске – вот это, в Бресте – вот это.

Дмитрий Морозов, заместитель председателя правления Республиканского союза туристической индустрии:

На внешних рынках до этого, в принципе, работали определенные маркеры. Хорошо как бренд использовались и те же БелАЗы. Кирилл Казаков:

Промышленный туризм. Дмитрий Морозов:

Это хороший бренд промышленного туризма. Хорошо как элемент маркетинга и Чернобыльская зона отчуждения использовалась, особенно после выхода сериала HBO резонансного достаточно. В целом наследие советское для потребителей западных очень хорошо как бренд шло. Алена Сырова, СТВ:

А для белорусов? Сейчас, когда мы оказались в таких условиях, что единственный вариант отдохнуть – это поехать и посмотреть свою страну? Кирилл Казаков:

Я, условно, хочу поехать в Гольшаны, чтобы посмотреть великолепный костел. Я приехал, стал, посмотрел. Дальше что? Дмитрий Морозов:

Возвращаемся к пункту «ради чего ехать». Информирование о конкретных событиях в этих местах, потому что тот же Telegram-канал Национального агентства по туризму хорошо информирует о потенциале отдельных регионов и что посмотреть из объектов показа. На мой взгляд, не хватает мотивации ехать именно на следующих выходных – потому что проходит Гольшанский квест, будет выступать шотландская пехота, будут делать замечательную анимационную программу. Мотивация – почему именно завтра надо туда собираться и ехать. Если говорить об ожиданиях белорусов от Беларуси, то у нас огромное количество не было даже в ключевых объектах экскурсионных, даже в замках Мира и Несвижа, плюс отреставрированные объекты новые: Коссовский дворец, Ружаны. Та же частичная реставрация и консервация в Гольшанах – тоже мало кто об этом слышал. О том, как идут работы в Кревском замке, тоже об этом мало кто... Кирилл Казаков:

В чем проблема? Пресса мало привлекается? Владимир Иванович прессу привлекает очень отлично, они наши давние партнеры. Я точно знаю, что этот санаторий – фишка Беларуси. Ваша фишка какая?

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:

Во-первых, мы единственное предприятие в стране, которое находится в Беловежской пуще. Мы являемся экологическим SPA-курортом. Кирилл Казаков:

Вы используете саму фишку, что Беловежская пуща? Владимир Карпечкин:

Разумеется. Кирилл Казаков:

Потому что в Беловежской пуще, я к своему удивлению узнал, что такое количество людей, белорусов, которые прожили 40-45 лет в этой стране, и не знают, не были там. Владимир Карпечкин:

Поэтому мы активно проводим эту работу по разъяснению, продвижению. Плюс периметр у нас уникальный, «белорусскими Мальдивами» нас еще называют за то, что вокруг находится замечательный край озер. «Красносельскстройматериалы» – предприятие, там находятся меловые карьеры. Алена Сырова:

Мы говорим о том, что нужно держать нос по ветру, появляются новые обстоятельства. Сейчас появилась информация, что в Беларусь будут приезжать люди, в том числе и иностранцы, чтобы вакцинироваться. У них пять дней люфт. Может быть, уже придумали, обдумали, где этим людям проводить время? Владимир Карпечкин:

Нам и до этого повезло, ведь наши предприятия находятся в безвизовой зоне, то есть мы до пандемии были очень жестко ориентированы на европейский рынок, формировали предприятия с сервисом европейского качества. Поэтому сегодня наша база готова принять любого клиента, и европейского в том числе, но по весьма доступным белорусским ценам. Кирилл Казаков:

Дмитрий, а что «Озеры» могут предложить? Какая ваша самая главная фишка, на что вы ориентируетесь? Может, какое-то конкретное озеро, легенда, история? Или уникальная баня там стоит?