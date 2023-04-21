Начинает запрещать и контролировать. Как не стать жертвой абьюза?

В последнее время мы часто слышим: абьюз, абьюзивные отношения. Это широкое понятие, но в любом случае оно подразумевает определенную модель – агрессор-жертва. О том, что представляет собой психологическое насилие и как сбросить оковы давно изживших отношений, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Мне бы хотелось услышать советы от психолога, как не нарваться на абьюзера.

Маргарита Юркова, психолог:

Не будь жертвой. Подмечать какие-то очень важные моменты. Знаете, как говорится: если нам что-то кажется, то скорее всего нам не кажется. Если, например, ваш мужчина или ваша женщина начинает вам очень много чего-то запрещать, контролировать, обесценивать какие-то ваши действия. Очень часто, например, абьюзеры не дают жертве развиваться. То есть как только жертва идет в развитие, начинает как-то…

Александра Магирани, психолог:

К психологу тому же самому. Маргарита Юркова:

Да.

Светлана Агарвал, певица:

Он просто боится ее потерять. Маргарита Юркова:

Конечно. Зачем ты идешь к психологу? Ольга Шерснева:

Мне кажется, мужчины вообще скептически относятся к психологам, давайте будем честными. Александра Магирани:

Уже нет, я бы не сказала. Маргарита Юркова:

По-разному, сейчас уже лучше.

Ольга Шерснева:

Сейчас пойду к психологу, они говорят, что это шарлатаны и еще что-то – это мужчины, они такие. Маргарита Юркова:

Да, такая есть проблема. Мы только сейчас условно к этому приходим, но потихонечку общество меняется, и эти темы поднимаются – это уже здорово. Александра Магирани:

Я бы хотела отметить, что, наверное, ошибка наших женщин, что когда мы встречаем партнера, настолько изголодавшиеся, что сразу хотим залипнуть в него, эти отношения. Не спешите, наверное, дайте процессу дойти, нужно время, чтобы познакомиться. Постепенно, шаг за шагом узнавать человека, проживать какие-то ситуации, где он 100 % себя проявит так или иначе.