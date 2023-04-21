Начинает запрещать и контролировать. Как не стать жертвой абьюза?
В последнее время мы часто слышим: абьюз, абьюзивные отношения. Это широкое понятие, но в любом случае оно подразумевает определенную модель – агрессор-жертва. О том, что представляет собой психологическое насилие и как сбросить оковы давно изживших отношений, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Мне бы хотелось услышать советы от психолога, как не нарваться на абьюзера.
Маргарита Юркова, психолог:
Не будь жертвой. Подмечать какие-то очень важные моменты. Знаете, как говорится: если нам что-то кажется, то скорее всего нам не кажется. Если, например, ваш мужчина или ваша женщина начинает вам очень много чего-то запрещать, контролировать, обесценивать какие-то ваши действия. Очень часто, например, абьюзеры не дают жертве развиваться. То есть как только жертва идет в развитие, начинает как-то…
Александра Магирани, психолог:
К психологу тому же самому.
Маргарита Юркова:
Да.
Светлана Агарвал, певица:
Он просто боится ее потерять.
Маргарита Юркова:
Конечно. Зачем ты идешь к психологу?
Ольга Шерснева:
Мне кажется, мужчины вообще скептически относятся к психологам, давайте будем честными.
Александра Магирани:
Уже нет, я бы не сказала.
Маргарита Юркова:
По-разному, сейчас уже лучше.
Ольга Шерснева:
Сейчас пойду к психологу, они говорят, что это шарлатаны и еще что-то – это мужчины, они такие.
Маргарита Юркова:
Да, такая есть проблема. Мы только сейчас условно к этому приходим, но потихонечку общество меняется, и эти темы поднимаются – это уже здорово.
Александра Магирани:
Я бы хотела отметить, что, наверное, ошибка наших женщин, что когда мы встречаем партнера, настолько изголодавшиеся, что сразу хотим залипнуть в него, эти отношения. Не спешите, наверное, дайте процессу дойти, нужно время, чтобы познакомиться. Постепенно, шаг за шагом узнавать человека, проживать какие-то ситуации, где он 100 % себя проявит так или иначе.
Денис Северов, магистр психологии:
Расставляя точки над i, можно сказать, что есть три этапа взаимодействия с абьюзерами. Первый – это стадия знакомства, когда вы смотрите, видите, наблюдаете, есть ли в нем какие-то абьюзерские признаки. Второй – это, к сожалению, когда вы уже находитесь в отношениях с абьюзером. Здесь играет очень сильную роль страх выйти из этих отношений. Потому что долгое время, пока вы находились в этих отношениях, вас наполняли этим страхом, чувством вины. Третье, когда вы уже вышли из этих отношений, – это наверстать свою самооценку. Потому что когда вы находились долгое время в отношениях с абьюзером, ваша самооценка очень сильно была затоптана, поэтому здесь важен этап восстановления. Будьте аккуратны, сохраняйте эмоциональную гигиену и будьте здоровы.
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