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«Были вопросы по TikTok». Муковозчик встретился со студентами Института современных знаний в рамках «Зачётного разговора»

21 апреля 2023 08:22
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Новости Беларуси. Медиасфера, историческая память и геополитическая обстановка. Такие темы подняли студенты Института современных знаний во время «Зачетного разговора», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Были вопросы по TikTok». Муковозчик встретился со студентами Института современных знаний в рамках «Зачётного разговора»-1

Задать вопросы представители юного поколения смогли опытным журналистам. Особое внимание уделили влиянию социальных сетей, также вспомнили тезисы Послания главы государства.

«Были вопросы по TikTok». Муковозчик встретился со студентами Института современных знаний в рамках «Зачётного разговора»-4

Кирилл Денюшкин, студент Института современных знаний:
Такие встречи, как сегодня с Андреем Николаевичем, очень важны для студентов, потому что многие вопросы остаются незакрытыми в умах молодежи. Это прямой путь и самый доступный студенту найти ответы на сложные политические, экономические вопросы, которые могут его ввести в сомнения, страх и заблуждение.

«Были вопросы по TikTok». Муковозчик встретился со студентами Института современных знаний в рамках «Зачётного разговора»-7

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Звучали те вопросы, которые они считали возможными. Мы говорили о социальных мессенджерах типа TikTok были вопросы по TikTok. Мы говорили про Послание Президента были вопросы про историческую память как одно из условий сохранения суверенитета. Всегда не очень просто вытащить людей, не только студентов, но и взрослых даже людей, на то, чтобы они задавали вопросы, которые именно их волнуют не просто, но я надеюсь, что что-то в этом смысле получилось сделать.

«Были вопросы по TikTok». Муковозчик встретился со студентами Института современных знаний в рамках «Зачётного разговора»-10

Дискуссия получилась – отметили ее участники. Напомним, информационно-просветительский проект «Зачетный разговор» – это цикл встреч лидеров мнений со студентами вузов и учащимися колледжей.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Андрей Муковозчик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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