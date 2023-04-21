«Были вопросы по TikTok». Муковозчик встретился со студентами Института современных знаний в рамках «Зачётного разговора»

Новости Беларуси. Медиасфера, историческая память и геополитическая обстановка. Такие темы подняли студенты Института современных знаний во время «Зачетного разговора», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Медиасфера, историческая память и геополитическая обстановка. Такие темы подняли студенты Института современных знаний во время «Зачетного разговора», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задать вопросы представители юного поколения смогли опытным журналистам. Особое внимание уделили влиянию социальных сетей, также вспомнили тезисы Послания главы государства.
Кирилл Денюшкин, студент Института современных знаний:
Такие встречи, как сегодня с Андреем Николаевичем, очень важны для студентов, потому что многие вопросы остаются незакрытыми в умах молодежи. Это прямой путь и самый доступный студенту найти ответы на сложные политические, экономические вопросы, которые могут его ввести в сомнения, страх и заблуждение.
Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Звучали те вопросы, которые они считали возможными. Мы говорили о социальных мессенджерах типа TikTok – были вопросы по TikTok. Мы говорили про Послание Президента – были вопросы про историческую память как одно из условий сохранения суверенитета. Всегда не очень просто вытащить людей, не только студентов, но и взрослых даже людей, на то, чтобы они задавали вопросы, которые именно их волнуют – не просто, но я надеюсь, что что-то в этом смысле получилось сделать.
Дискуссия получилась – отметили ее участники. Напомним, информационно-просветительский проект «Зачетный разговор» – это цикл встреч лидеров мнений со студентами вузов и учащимися колледжей.