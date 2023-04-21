«Были вопросы по TikTok». Муковозчик встретился со студентами Института современных знаний в рамках «Зачётного разговора»

Кирилл Денюшкин, студент И нститута современных знаний: Такие встречи, как сегодня с Андреем Николаевичем, очень важны для студентов, потому что многие вопросы остаются незакрытыми в умах молодежи. Это прямой путь и самый доступный студенту найти ответы на сложные политические, экономические вопросы, которые могут его ввести в сомнения, страх и заблуждение.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Звучали те вопросы, которые они считали возможными. Мы говорили о социальных мессенджерах типа TikTok – были вопросы по TikTok. Мы говорили про Послание Президента – были вопросы про историческую память как одно из условий сохранения суверенитета. Всегда не очень просто вытащить людей, не только студентов, но и взрослых даже людей, на то, чтобы они задавали вопросы, которые именно их волнуют – не просто, но я надеюсь, что что-то в этом смысле получилось сделать.