«Абьюзер начинает манипулировать». Как психологическое насилие в семье может отразиться на детях?

В последнее время мы часто слышим: абьюз, абьюзивные отношения. Это широкое понятие, но в любом случае оно подразумевает определенную модель – агрессор-жертва. О том, что представляет собой психологическое насилие и как сбросить оковы давно изживших отношений, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Если в семье присутствует абьюз, то хочется, наверное, поговорить о том, как это сказывается на детях. Александра, как это сказывается на детях?