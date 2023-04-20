«Абьюзер начинает манипулировать». Как психологическое насилие в семье может отразиться на детях?

В последнее время мы часто слышим: абьюз, абьюзивные отношения. Это широкое понятие, но в любом случае оно подразумевает определенную модель – агрессор-жертва. О том, что представляет собой психологическое насилие и как сбросить оковы давно изживших отношений, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Если в семье присутствует абьюз, то хочется, наверное, поговорить о том, как это сказывается на детях. Александра, как это сказывается на детях?
Александра Магирани, психолог:
Конечно, отрицательно, потому что дети оказываются в ловушке. Они любят и папу, и маму. Часто абьюзер начинает манипулировать тоже детьми и делать виноватым маму в чем-то. Чаще всего они еще могут приплетать детей в свои конфликты. Это все на глазах у детей происходит. У детей это часто выходит таким образом, что дети начинают болеть. Это психосоматика, аллергии всяческие, когда дети уже через тело тоже кричат о том, что хватит.
Учиться жить по-другому. Кто готов терпеть домашнее насилие – подробнее здесь.