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«Подготовка происходит интенсивно, скучать не дают». В Беларуси продолжается проверка боевой готовности

21 апреля 2023 09:04
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Новости Беларуси. Проверка боевой готовности продолжается в Вооруженных Силах Беларуси. Одно из привлеченных к ней соединений развернуто до штата военного времени, а это 6 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Подготовка происходит интенсивно, скучать не дают». В Беларуси продолжается проверка боевой готовности-1

Призванные военнообязанные восстанавливают навыки и умения, получают новые знания.

«Подготовка происходит интенсивно, скучать не дают». В Беларуси продолжается проверка боевой готовности-4

Александр Бизунок, военнообязанный:
Подготовка происходит довольно интенсивно, скучать не дают. Довольно быстро вспоминается все это. Коллектив хороший, слаженный, очень много офицеров в нашем подразделении прибыло. Если взять что-то новое, например, такие вопросы по медицине, как само- и взаимопомощь на поле боя, для меня это было несколько ново. Правила эвакуации с поля боя, из красной зоны несколько отличаются от тех, что когда-то я учил, чуточку что-то поменялось.

Напомним, проверку боевой готовности Вооруженные Силы проводят по поручению Президента. Она имеет комплексный характер. Руководит мероприятием Совет безопасности Беларуси.

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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