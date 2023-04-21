«Подготовка происходит интенсивно, скучать не дают». В Беларуси продолжается проверка боевой готовности

Новости Беларуси. Проверка боевой готовности продолжается в Вооруженных Силах Беларуси. Одно из привлеченных к ней соединений развернуто до штата военного времени, а это 6 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Бизунок, военнообязанный:

Подготовка происходит довольно интенсивно, скучать не дают. Довольно быстро вспоминается все это. Коллектив хороший, слаженный, очень много офицеров в нашем подразделении прибыло. Если взять что-то новое, например, такие вопросы по медицине, как само- и взаимопомощь на поле боя, для меня это было несколько ново. Правила эвакуации с поля боя, из красной зоны несколько отличаются от тех, что когда-то я учил, чуточку что-то поменялось.

Напомним, проверку боевой готовности Вооруженные Силы проводят по поручению Президента. Она имеет комплексный характер. Руководит мероприятием Совет безопасности Беларуси.