Военный комитет ОДКБ обсудил развитие оборонного сотрудничества. С докладом выступил начальник Генштаба

Новости Беларуси. О том, как будет обеспечиваться коллективная безопасность стран-участниц ОДКБ, говорили накануне на заседании Военного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог прошел в формате видеоконференции. С докладом о приоритетных направлениях деятельности в военной сфере и мерах по их реализации, предложенных на период председательства Беларуси в организации, выступил начальник Генштаба Вооруженных Сил Виктор Гулевич.

Противостоять современным вызовам и угрозам необходимо сообща, а потому совершенствование механизмов кризисного реагирования, материально-техническое обеспечение войск и вопросы совместной подготовки – темы № 1. Особое внимание – предстоящему оперативно-стратегическому учению «Боевое братство – 2023». Маневры, в которых будут задействованы различные компоненты войск коллективных сил, пройдут в том числе на территории Беларуси. Речь об учениях «Взаимодействие», «Поиск», «Эшелон», «Барьер» и «Скала». Завершающий этап масштабной тренировки пройдет в Кыргызстане.