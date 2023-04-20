«Абьюзер на работе». Что делать, если начальник – тиран?

В последнее время мы часто слышим: абьюз, абьюзивные отношения. Это широкое понятие, но в любом случае оно подразумевает определенную модель – агрессор-жертва. О том, что представляет собой психологическое насилие и как сбросить оковы давно изживших отношений, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Если абьюзер на работе, например, начальник или коллега, как грамотно расставить свои границы?

Александра Магирани, психолог:

Ты либо научаешься ставить эти границы либо увольняешься? Ольга Шерснева:

Ищешь себе новую работу? Александра Магирани:

Да. Ольга Шерснева:

Все просто, убегаешь. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Светлана, вы человек медийный. Может быть, вам приходилось сталкиваться с абьюзом со стороны коллег? Ольга Шерснева:

Творческие люди все-таки. Юлия Самусенко:

Темпераментные.