«Абьюзер на работе». Что делать, если начальник – тиран?
В последнее время мы часто слышим: абьюз, абьюзивные отношения. Это широкое понятие, но в любом случае оно подразумевает определенную модель – агрессор-жертва. О том, что представляет собой психологическое насилие и как сбросить оковы давно изживших отношений, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Если абьюзер на работе, например, начальник или коллега, как грамотно расставить свои границы?
Александра Магирани, психолог:
Ты либо научаешься ставить эти границы либо увольняешься?
Ольга Шерснева:
Ищешь себе новую работу?
Александра Магирани:
Да.
Ольга Шерснева:
Все просто, убегаешь.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Светлана, вы человек медийный. Может быть, вам приходилось сталкиваться с абьюзом со стороны коллег?
Ольга Шерснева:
Творческие люди все-таки.
Юлия Самусенко:
Темпераментные.
Светлана Агарвал, певица:
Творческие люди – достаточно сложные люди, но как таковых абьюзивных отношений я не встречала, все как-то очень лояльно.
Юлия Самусенко:
Чувствуют вашу сильную личность и сторонятся, наверное.
Светлана Агарвал:
Артисты – друг друга понимаем, мы друг друга уважаем, поэтому всегда, в принципе, комфортные отношения, добрые, хорошие. Поэтому, что касательно работы, тут нет такого совершенно. Очень часто наблюдаю по жизни абьюзивные отношения. Очень часто даже взрослые женщины не понимают, что позволяют просто к себе такое отношение. При этом даже если ты им немножко об этом намекнешь, то они на это обижаются, и ты еще остаешься виноватой.