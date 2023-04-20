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«Абьюзер на работе». Что делать, если начальник – тиран?

20 апреля 2023 19:28
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В последнее время мы часто слышим: абьюз, абьюзивные отношения. Это широкое понятие, но в любом случае оно подразумевает определенную модель – агрессор-жертва. О том, что представляет собой психологическое насилие и как сбросить оковы давно изживших отношений, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Если абьюзер на работе, например, начальник или коллега, как грамотно расставить свои границы?

«Абьюзер на работе». Что делать, если начальник – тиран?-1

Александра Магирани, психолог:
Ты либо научаешься ставить эти границы либо увольняешься?

Ольга Шерснева:
Ищешь себе новую работу?

Александра Магирани:
Да.

Ольга Шерснева:
Все просто, убегаешь.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Светлана, вы человек медийный. Может быть, вам приходилось сталкиваться с абьюзом со стороны коллег?

Ольга Шерснева:
Творческие люди все-таки.

Юлия Самусенко:
Темпераментные.

«Абьюзер на работе». Что делать, если начальник – тиран?-4

Светлана Агарвал, певица:
Творческие люди – достаточно сложные люди, но как таковых абьюзивных отношений я не встречала, все как-то очень лояльно.

Юлия Самусенко:
Чувствуют вашу сильную личность и сторонятся, наверное.

Светлана Агарвал:
Артисты – друг друга понимаем, мы друг друга уважаем, поэтому всегда, в принципе, комфортные отношения, добрые, хорошие. Поэтому, что касательно работы, тут нет такого совершенно. Очень часто наблюдаю по жизни абьюзивные отношения. Очень часто даже взрослые женщины не понимают, что позволяют просто к себе такое отношение. При этом даже если ты им немножко об этом намекнешь, то они на это обижаются, и ты еще остаешься виноватой.

«Абьюзер на работе». Что делать, если начальник – тиран?-7

Маргарита Юркова, психолог:
Так и есть.

Светлана Агарвал:
Будут защищать этого человека, и в итоге даже можно с подружкой расстаться.

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# Психология # общество # Ольга Шерснёва # Александра Магирани # Юлия Самусенко # Светлана Агарвал # Маргарита Юркова # Фотофакт

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