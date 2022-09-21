«Начинаются самые мощные скандалы». Об особенностях отношений с супругом рассказала солистка группы «Аура»

Селебрити, звезды шоу-бизнеса, актеры и телеведущие. Их преследуют папарацци и фанаты, а толпы поклонников готовы буквально разорвать на части от огромной любви. Безусловно, популярность имеет много преимуществ, но и недостатков тоже. Известному человеку порой трудно уединиться и вести привычный образ жизни. О том, легко ли быть публичным, что испытывает человек, когда его узнают на улице, и как реагировать на хейт, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Войтенкова, ведущая ток-шоу:

Многие артисты избегают рассказов о личной жизни, но в вашем случае по-другому. То есть ваша личная жизнь, можно так сказать, у всех на виду. Евгений Олейник – вы с ним вместе работаете – это ваш муж. Расскажите, пожалуйста, нет ли момента ревности? Такая тонкая грань – мне кажется, с одной стороны, это преимущество, потому что две родственные души, коллеги, которые чувствуют и понимают друг друга. С другой стороны – это единая цель, сфера деятельности может немножко сбивать, потому что путь скользкий, скажем прямо. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Когда две творческие яркие единицы еще и живут в семье, вероятнее всего, там возникают какие-то проблемы: у кого славы больше и кто сегодня будет готовить – я или ты?

Юлия Быкова, солистка группы «Аура»:

Нет, этих проблем точно никогда не возникает. Возникают проблемы в процессе работы над произведением, потому что у каждого есть своя точка зрения – тогда начинаются самые мощные скандалы. А дележка, кто главнее – может, пару раз тоже в процессе какого-то творческого обсуждения до этого доходило. «А я все пишу». «А я все пою. Ты не понимаешь, как это спеть». «Ты не понимаешь, как это сыграть». Такое тоже бывает. Но мы к этому относимся философски. Все это понятно – эмоции нужно выплескивать.