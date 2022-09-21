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В Минске открылась выставка «Славянский мир»

21 сентября 2022 16:46
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Новости Беларуси. Редкие фотографии и предметы быта крестьян конца XIX века, мастер-классы по рукоделию, картины белорусских и российских художников. В Минске открылась выставка «Славянский мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открылась выставка «Славянский мир»-1

Живая игра на гуслях придала событию подлинную атмосферу восточного единства. Посетителям дарили книжки и журналы, посвященные дружбе с Россией. Особая роль была отведена творчеству живописца Чернобрисова, здесь представлено 12 фоторабот художника. Женский Свято-Елисаветинский монастырь привез 5 инсталляций «Русь святая». Гимназия-колледж искусств имени Ахремчика показала свои работы.

В Минске открылась выставка «Славянский мир»-4

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы должны укреплять наше славянское единство для того, чтобы дальше двигаться вперед и развиваться в будущем, избежать угроз и сохранить свой суверенитет и свое государство.

В Минске открылась выставка «Славянский мир»-7

Сергей Бабурин, председатель Международного славянского совета:
Спасибо, что Беларусь среди тех стран, которые гарантируют возможность мирного, справедливого будущего. Это очень важно.

Подобные мероприятия планируют проводить и впредь. Ожидается и расширение географии участников.

# Беларусь-Россия # общество # Сергей Дик # Сергей Бабурин # Виталий Чернобрисов # Фотофакт

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