Новости Беларуси. Редкие фотографии и предметы быта крестьян конца XIX века, мастер-классы по рукоделию, картины белорусских и российских художников. В Минске открылась выставка «Славянский мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Живая игра на гуслях придала событию подлинную атмосферу восточного единства. Посетителям дарили книжки и журналы, посвященные дружбе с Россией. Особая роль была отведена творчеству живописца Чернобрисова, здесь представлено 12 фоторабот художника. Женский Свято-Елисаветинский монастырь привез 5 инсталляций «Русь святая». Гимназия-колледж искусств имени Ахремчика показала свои работы.

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы должны укреплять наше славянское единство для того, чтобы дальше двигаться вперед и развиваться в будущем, избежать угроз и сохранить свой суверенитет и свое государство.