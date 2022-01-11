«Толькі стваральная праца вядзе дзяржаву да росквіту». Лукашенко о лауреатах премии

Новости Беларуси. Сильные духом и щедрые сердцем. Церемония вручения премии «За духовное возрождение» и специальных премий Президента прошла 11 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Худолей, СТВ: Премия «За духовное возрождение» не только признание, но и стимул дальше передавать землякам любовь к родной земле, языку, культуре. Награду из рук Президента сегодня получили представители молодого, но очень активного и своевременного объединения «Патриоты Беларуси». А еще благотворительный фонд имени Алексея Талая и проект «Пост Памяти Брестской крепости». Специальных премий удостоены общественные деятели, люди искусства и музыки, учителя и журналисты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусы заўсёды па-асабліваму ставяцца да людзей, якія ўмеюць ствараць нешта незвычайнае, што радуе вока і грэе душу. Да тых, хто не шкадуючы часу ўзбагачае культуру, захоўвае гістарычную спадчыну, выхоўвае моладзь, да такіх, як вы, паважаныя лаўрэаты. Справай жыцця вы абралі пачэсны абавязак захоўваць хараство прыроды, чалавечую існасць і культуру. Кожны з вас уносіць адметны ўклад у скарбонку нацыянальных традыцый, мастацтва і асветы нашай краіны. Кожны з вас, паважаныя лаўрэаты, вялікі талент. Вы сваёй дзейнасцю, сваім жыццём, сцвярджаеце простую ісціну: мастацтва, творчасць, спорт, грамадская дзейнасць павінны быць высокамаральнымі і стваральнымі. Вы – патрыёты па ўчынках, сапраўдная народная інтэлігенцыя па духу, для якой любоў да радзімы, перш за ўсе – служэнне ёй, прага зрабіць родную краіну яшчэ прыгажэй. Вы – прыклад для іншых, як разуменне таго, што толькі стваральная праца вядзе дзяржаву да росквіту, а прызначэнне грамадзяніна заўжды і ва ўсе часы – абарона і будаўніцтва айчыны.