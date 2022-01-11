Бокий о спортивной премии Президента: «Очень приятно, когда так благодарят, ценят. Даёт сил и энергию»

Новости Беларуси. Сильные духом и щедрые сердцем. Церемония вручения премии «За духовное возрождение» и специальных премий Президента прошла 11 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции, свои награды в этот день получили и выдающиеся спортсмены. Спецпремия «Белорусский спортивный Олимп» присуждена Игорю Бокию, Артуру Зайцеву, Ирине Лепарской.

Ксения Худолей, СТВ: Премиями и искренним спасибо от нашего Президента отмечен авторский коллектив «Издательского дома «Беларусь сегодня», ведущий мастер сцены Большого театра Владимир Громов, заслуженный любительский ансамбль танца «Крыжачок» и многие другие по-настоящему талантливые белорусы.

Игорь Бокий, спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по инваспорту:

Это, конечно же, очень приятно, когда так благодарят, ценят. Дает сил и энергию, заряжает на дальнейшую, еще более упорную работу и большую самоотдачу. Это такая, знаете, высшая премия «Оскара» в этой сфере.