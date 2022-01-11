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Бокий о спортивной премии Президента: «Очень приятно, когда так благодарят, ценят. Даёт сил и энергию»

11 января 2022 19:59
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Новости Беларуси. Сильные духом и щедрые сердцем. Церемония вручения премии «За духовное возрождение» и специальных премий Президента прошла 11 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Бокий о спортивной премии Президента: «Очень приятно, когда так благодарят, ценят. Даёт сил и энергию»-1

Ксения Худолей, СТВ:  
Премиями и искренним спасибо от нашего Президента отмечен авторский коллектив «Издательского дома «Беларусь сегодня», ведущий мастер сцены Большого театра Владимир Громов, заслуженный любительский ансамбль танца «Крыжачок» и многие другие по-настоящему талантливые белорусы.

По традиции, свои награды в этот день получили и выдающиеся спортсмены. Спецпремия «Белорусский спортивный Олимп» присуждена Игорю Бокию, Артуру Зайцеву, Ирине Лепарской.  

Бокий о спортивной премии Президента: «Очень приятно, когда так благодарят, ценят. Даёт сил и энергию»-4

Игорь Бокий, спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по инваспорту:  
Это, конечно же, очень приятно, когда так благодарят, ценят. Дает сил и энергию, заряжает на дальнейшую, еще более упорную работу и большую самоотдачу. Это такая, знаете, высшая премия «Оскара» в этой сфере.  

«Толькі стваральная праца вядзе дзяржаву да росквіту». Что думает Президент Беларуси о лауреатах премии, читайте здесь.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Игорь Бокий # Владимир Громов # Артур Зайцев # Ирина Лепарская # Фотофакт

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