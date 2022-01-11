Президент: мы обязаны донести правду о геноциде белорусского народа, прежде всего для наших детей

Новости Беларуси. Сильные духом и щедрые сердцем. Церемония вручения премии «За духовное возрождение» и специальных премий Президента прошла 11 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наград удостоены педагоги, врачи, люди культуры и общественные деятели. Все они показали выдающиеся результаты своей работы в 2021 году, а сегодня торжественно приняли слова благодарности от Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Время показало, что наше молодое суверенное государство умеет находить, если нужно, эффективные ответы на любые вызовы. Подтверждение тому, как мы справляемся с ковидной пневмонией. На моем примере вы видите сегодня. А приграничный кризис с беженцами показал, что для белорусов милосердие, человеколюбие и совесть – не пустой звук. Мы всегда готовы откликнуться на чужую беду. Подобные события дают понять, насколько уязвим сегодня человек, когда теряет связь с корнями, с родной землей и как важно в нашем жестоком мире беречь память народа, историческую правду, не допускать фальсификаций судьбоносных для страны событий. Прежде всего я имею в виду, конечно же, Великую Победу.

Утрата образа героического прошлого ведет государство к катастрофе и лишает народ будущего. Именно поэтому 2022 год мы объявили Годом исторической памяти. Хороший повод для всех нас еще раз осмыслить тысячелетний тернистый путь народа к независимости и собственной государственности, сложить воедино все страницы нашей непростой истории: и героические, и трагические. Определиться с пантеоном национальных героев, еще раз посмотреть на учебники истории, придать новый импульс краеведению, продолжить работу по сохранению памятников архитектуры, донести до мира правду о геноциде белорусского и других народов на территории нашей страны. Мы обязаны это сделать. Прежде всего для наших детей и внуков, они должны знать цену мира и свободы, которые добывались многими поколениями потом и кровью.