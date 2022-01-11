Лукашенко: «Мы сохранили себя, менталитет, достоинство и чистую душу белорусского народа, всё то, что нас объединяет»

Новости Беларуси. Сильные духом и щедрые сердцем. Церемония вручения премии «За духовное возрождение» и специальных премий Президента прошла 11 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наград удостоены педагоги, врачи, люди культуры и общественные деятели. Все они показали выдающиеся результаты своей работы в 2021 году, а сегодня торжественно приняли слова благодарности от Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не имея прочных духовных опор, вряд ли белорусы, пройдя через многолетние войны и лишения, сумели бы сохранить родной язык, культуру, традиции, связавшие века и поколения. Казалось бы, простые истины, но давайте заглянем немного дальше наших границ. Все ли народы сегодня, как мы, живут достойно в мире и согласии? К сожалению, нет. В бурном море перемен нам с вами удалось отстоять независимость Беларуси, вывести на новый уровень экономику, сохранить и развить социальную сферу. Но главное – мы сохранили себя, менталитет, достоинство и чистую душу белорусского народа, все то, что нас объединяет и позволяет с уверенностью смотреть в будущее.