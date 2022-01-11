Белорусские и российские лётчики провели совместное патрулирование границ

Новости Беларуси. Белорусские и российские летчики 11 января выполнили задачи по совместному патрулированию воздушных рубежей Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно проводилось на многоцелевых истребителях Су-30СМ.

Это не первые облеты границ Союзного государства. До этого летчики двух стран выполнили патрулирование 5 января также на этих истребителях. Они провели в небе два часа, преодолев за это время более 1 150 километров.