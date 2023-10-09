«До 45 тысяч евро доходили». Заказ на зубра – цена самой дорогой охоты в Беларуси

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных 9 октября пошла речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

А есть, например, такие конкретные заказы «Я хочу застрелить зубра»? Я понимаю, что в пуще готовят такие истории.

Сергей Цебрук, начальник управления охоты, рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов:

Конечно, охотники звонят, они бронируют охоту, непосредственно все, как правило, едут за конкретной целью. Иностранцы не едут просто наобум поохотиться. Зачастую они едут, ставят себе задачу добыть определенный трофей, заказывают, едут, и к этому готовятся охотники. Кирилл Казаков:

А самая дорогая охота, чтобы понимать? Вот самый дорогой трофей, который можно в Беларуси добыть? Сколько это стоит? Сергей Цебрук:

Это зубр, да. Кирилл Казаков:

А сколько? Я, например, хочу приехать где-то в пущу и добыть зубра. Сколько я должен приблизительно отвалить денег нашему государству, чтобы мне обеспечили?