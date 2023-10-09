«До 45 тысяч евро доходили». Заказ на зубра – цена самой дорогой охоты в Беларуси
Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных 9 октября пошла речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
А есть, например, такие конкретные заказы «Я хочу застрелить зубра»? Я понимаю, что в пуще готовят такие истории.
Сергей Цебрук, начальник управления охоты, рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов:
Конечно, охотники звонят, они бронируют охоту, непосредственно все, как правило, едут за конкретной целью. Иностранцы не едут просто наобум поохотиться. Зачастую они едут, ставят себе задачу добыть определенный трофей, заказывают, едут, и к этому готовятся охотники.
Кирилл Казаков:
А самая дорогая охота, чтобы понимать? Вот самый дорогой трофей, который можно в Беларуси добыть? Сколько это стоит?
Сергей Цебрук:
Это зубр, да.
Кирилл Казаков:
А сколько? Я, например, хочу приехать где-то в пущу и добыть зубра. Сколько я должен приблизительно отвалить денег нашему государству, чтобы мне обеспечили?
Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:
Надо понимать, что трофейная охота – это договорная охота. Охотпользователь предлагает, он всегда хочет цену повыше. Охотник пытается сэкономить. Это все договариваются. Но самые успешные до 45 тысяч евро доходили договора на добычу того же зубра.
Кирилл Казаков:
Я так понимаю, что мы хорошо торгуем подобными историями в связи с тем, что мы говорим, что зубров много, медведей. В принципе, у нас много животных, которых мы могли бы…
Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
По медведям еще рано говорить.
Кирилл Казаков:
Их можно вообще стрелять, медведей?
Татьяна Железнова:
Нет.
Сергей Цебрук:
Ситуация следующая: если комиссия выезжает, и в какой-то определенный момент его надо отстрелять, такие решения принимаются, то это просто отстрел, он утилизируется. В тот же момент можно взять охотника, который заплатит за это деньги и государство получит за это определенную прибыль.
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