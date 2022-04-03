На руинах СССР и со взглядом на интеграцию. Как развивался союз Беларуси и России и какие перспективы нас ждут?
Наши корреспонденты исследовали многогранность объединения – от истории до экономики – и узнали, куда союзный локомотив движется дальше, какие преграды встречались на этом пути и как успешно их обходить. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Ксения Худолей, политический обозреватель:
Фирменный состав «Беларусь». Ровно 60 лет экспресс Минск – Москва – Минск курсирует точно по маршруту и расписанию. Впервые он отправился в путь 2 апреля 1962 года еще в Советском Союзе, а спустя 35 лет ровно в этот же день стал свидетелем образования другого союза – Беларуси и России. Его история – символ неразрывной связи двух народов. И подтверждение тому, что в белорусско-российских отношениях не бывает плохих совпадений.
За 60 лет поезд перевез 11 миллионов пассажиров. Наблюдал фирменный экспресс и за динамикой отношений между двумя столицами.
На руинах СССР, в полном экономическом коллапсе и политическом кавардаке о белорусско-российском сближении говорили многие, но верили в успех затеи не до конца. Трудно было представить, что на осколках одного союза так стремительно может вырасти новый. Однако народное желание быть вместе крепло день ото дня. Спасать умы, кошельки и судьбы, разрушенные постсоветским упадком, нужно было как можно скорее.
Владимир Шимов о союзе Беларуси и России: только невежественный человек может говорить, что это номинально. Подробнее здесь.
Договор о дружбе и добрососедстве 1995 года был первым шагом в осуществлении идеи самого тесного партнерства с Россией, одного из постулатов предвыборной кампании первого Президента Беларуси. И отказываться от этой идеи Лукашенко не собирался. Скорых плодов союзного строительства от молодого политика виртуозы дипломатии ждали едва ли. То ли дело народ. На референдуме 1995 года за интеграцию с Россией проголосовали больше 83 % белорусов.
Людмила Ковалева: Президент отвечает очень искренне, откровенно, для него нет понятия «неудобный вопрос». Читайте здесь.
Как и было обещано, 2 апреля 1996-го в торжественной обстановке в Георгиевском зале Кремля был подписан Договор об образовании Сообщества двух государств.
Протокольный бокал белорусский лидер тогда разбил о кремлевский пол, по-народному символичный жест на счастье. Ровно через год был создан Союз Беларуси и России, и в общий календарь праздников внесен День единения народов. А в декабре 1999-го Ельцин и Лукашенко поставили подписи на Договоре о создании Союзного государства. Так судьбу Минска и Москвы накрепко соединил новый статус – сестры и союзницы.
Михаил Русый: если бы не было союза Беларуси и России, сейчас был бы крах полный. Подробнее здесь.
Скептицизма в отношениях белорусско-российской интеграции хватало всегда. Москву обвиняли в покушении на суверенитет соседа, Минск – то в нахлебничестве, то в многовекторности. Любимый упрек – медлительность в союзном строительстве. А тем временем процесс шел в своем ритме к своим целям, исключительно силами двух народов.
Конечно, за несколько десятилетий между Минском и Москвой не всегда все было гладко. История Союзного государства помнит «молочную войну» 2009 года, когда страны не могли договориться об условиях экспорта белорусской молочки в Россию. Или ряд недопониманий вокруг поставок нефти и природного газа. Спустя годы все пережитые разногласия сторон лишь подтверждают – союз суверенных не строится легко, но строится крепко и надолго.
Сегодня тот бокал на счастье заставит и скептика поверить в приметы. Союзное государство демонстрирует как никогда тесный контакт, большие амбиции и взаимную поддержку. Новое испытание геополитической тряской, санкциями и дипломатической блокадой как лакмусовая бумажка показывает итоги многолетнего сближения.
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Подарок ко Дню единения народов – отмена роуминга. К этому стороны шли с переменным успехом почти 10 лет. Пока только на входящие, но к началу июня обещают снять телефонные преграды на все звонки.
Ксения Худолей:
И хотя тарифы в роуминге для белорусов и россиян в последние годы стали значительно ниже, полная отмена наценок на входящие звонки позволит общаться с близкими вообще без лишних затрат. А копейка, как известно, бережет рубль. И российский, и белорусский.