На руинах СССР и со взглядом на интеграцию. Как развивался союз Беларуси и России и какие перспективы нас ждут?

Наши корреспонденты исследовали многогранность объединения – от истории до экономики – и узнали, куда союзный локомотив движется дальше, какие преграды встречались на этом пути и как успешно их обходить. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Фирменный состав «Беларусь». Ровно 60 лет экспресс Минск – Москва – Минск курсирует точно по маршруту и расписанию. Впервые он отправился в путь 2 апреля 1962 года еще в Советском Союзе, а спустя 35 лет ровно в этот же день стал свидетелем образования другого союза – Беларуси и России. Его история – символ неразрывной связи двух народов. И подтверждение тому, что в белорусско-российских отношениях не бывает плохих совпадений.

За 60 лет поезд перевез 11 миллионов пассажиров. Наблюдал фирменный экспресс и за динамикой отношений между двумя столицами. На руинах СССР, в полном экономическом коллапсе и политическом кавардаке о белорусско-российском сближении говорили многие, но верили в успех затеи не до конца. Трудно было представить, что на осколках одного союза так стремительно может вырасти новый. Однако народное желание быть вместе крепло день ото дня. Спасать умы, кошельки и судьбы, разрушенные постсоветским упадком, нужно было как можно скорее.

Владимир Шимов о союзе Беларуси и России: только невежественный человек может говорить, что это номинально. Подробнее здесь. Договор о дружбе и добрососедстве 1995 года был первым шагом в осуществлении идеи самого тесного партнерства с Россией, одного из постулатов предвыборной кампании первого Президента Беларуси. И отказываться от этой идеи Лукашенко не собирался. Скорых плодов союзного строительства от молодого политика виртуозы дипломатии ждали едва ли. То ли дело народ. На референдуме 1995 года за интеграцию с Россией проголосовали больше 83 % белорусов.

Людмила Ковалева: Президент отвечает очень искренне, откровенно, для него нет понятия «неудобный вопрос». Читайте здесь. Как и было обещано, 2 апреля 1996-го в торжественной обстановке в Георгиевском зале Кремля был подписан Договор об образовании Сообщества двух государств.

Протокольный бокал белорусский лидер тогда разбил о кремлевский пол, по-народному символичный жест на счастье. Ровно через год был создан Союз Беларуси и России, и в общий календарь праздников внесен День единения народов. А в декабре 1999-го Ельцин и Лукашенко поставили подписи на Договоре о создании Союзного государства. Так судьбу Минска и Москвы накрепко соединил новый статус – сестры и союзницы.

Михаил Русый: если бы не было союза Беларуси и России, сейчас был бы крах полный. Подробнее здесь. Скептицизма в отношениях белорусско-российской интеграции хватало всегда. Москву обвиняли в покушении на суверенитет соседа, Минск – то в нахлебничестве, то в многовекторности. Любимый упрек – медлительность в союзном строительстве. А тем временем процесс шел в своем ритме к своим целям, исключительно силами двух народов.