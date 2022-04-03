Михаил Русый: если бы не было союза Беларуси и России, сейчас был бы крах полный
2 апреля 1996 года в торжественной обстановке в Георгиевском зале Кремля был подписан Договор об образовании Сообщества двух государств. Протокольный бокал белорусский лидер тогда разбил о кремлевский пол, по-народному символичный жест на счастье, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ровно через год был создан Союз Беларуси и России, и в общий календарь праздников внесен День единения народов. А в декабре 1999-го Ельцин и Лукашенко поставили подписи на Договоре о создании Союзного государства. Так судьбу Минска и Москвы накрепко соединил новый статус – сестры и союзницы.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Если бы не было тогда этого договора, то мы сегодня в той ситуации, что нам коллективный Запад, Соединенные Штаты Америки предоставили, был бы крах полный. А так у нас отработано. Мы первое, что получили по основным направлениям – экономические, политические гарантии. Люди перестали зваться иностранцами, стали одним сообществом. Гуманитарное направление, социальная защита, возможность обучаться и, самое главное, экономика – это интеграция друг в друга, использование рынков.
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