Михаил Русый: если бы не было союза Беларуси и России, сейчас был бы крах полный

2 апреля 1996 года в торжественной обстановке в Георгиевском зале Кремля был подписан Договор об образовании Сообщества двух государств. Протокольный бокал белорусский лидер тогда разбил о кремлевский пол, по-народному символичный жест на счастье, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.