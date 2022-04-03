Владимир Шимов о союзе Беларуси и России: только невежественный человек может говорить, что это номинально

На руинах СССР, в полном экономическом коллапсе и политическом кавардаке о белорусско-российском сближении говорили многие, но верили в успех затеи не до конца. Трудно было представить, что на осколках одного союза так стремительно может вырасти новый, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Однако народное желание быть вместе крепло день ото дня. Спасать умы, кошельки и судьбы, разрушенные постсоветским упадком, нужно было как можно скорее.

Владимир Шимов, министр экономики Беларуси (1996-2002):

За пять лет валовой внутренний продукт страны мы потеряли более чем на одну треть, на 35 %. Промышленное производство сократилось на 68 %, доходы населения упали на 38 %. Анализ показал, в том числе и главе государства: кооперативные связи были разрушены. Надо восстанавливать эти связи. Договор о дружбе и добрососедстве 1995 года был первым шагом в осуществлении идеи самого тесного партнерства с Россией, одного из постулатов предвыборной кампании первого Президента Беларуси. И отказываться от этой идеи Лукашенко не собирался. Скорых плодов союзного строительства от молодого политика виртуозы дипломатии ждали едва ли. То ли дело народ. На референдуме 1995 года за интеграцию с Россией проголосовали больше 83 % белорусов.

Экономическая стратегия союза начала медленно, но верно работать. И если до 1996 года белорусские показатели стремительно падали, то после объединения усилий с Россией цифры пошли вверх.