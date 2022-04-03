Владимир Шимов о союзе Беларуси и России: только невежественный человек может говорить, что это номинально
На руинах СССР, в полном экономическом коллапсе и политическом кавардаке о белорусско-российском сближении говорили многие, но верили в успех затеи не до конца. Трудно было представить, что на осколках одного союза так стремительно может вырасти новый, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Однако народное желание быть вместе крепло день ото дня. Спасать умы, кошельки и судьбы, разрушенные постсоветским упадком, нужно было как можно скорее.
Владимир Шимов, министр экономики Беларуси (1996-2002):
За пять лет валовой внутренний продукт страны мы потеряли более чем на одну треть, на 35 %. Промышленное производство сократилось на 68 %, доходы населения упали на 38 %. Анализ показал, в том числе и главе государства: кооперативные связи были разрушены. Надо восстанавливать эти связи.
Договор о дружбе и добрососедстве 1995 года был первым шагом в осуществлении идеи самого тесного партнерства с Россией, одного из постулатов предвыборной кампании первого Президента Беларуси. И отказываться от этой идеи Лукашенко не собирался. Скорых плодов союзного строительства от молодого политика виртуозы дипломатии ждали едва ли. То ли дело народ. На референдуме 1995 года за интеграцию с Россией проголосовали больше 83 % белорусов.
Экономическая стратегия союза начала медленно, но верно работать. И если до 1996 года белорусские показатели стремительно падали, то после объединения усилий с Россией цифры пошли вверх.
Министр экономики тех лет вспоминает, как в правительстве осторожно оценивали первые успехи интеграции (чтобы не питать лишних надежд), но в выбранный союзный курс верили всегда.
Владимир Шимов:
Даже тогда, когда в 1996 году вдруг впервые мы получили прирост валового внутреннего продукта в 2,3 %, мы очень осторожно к этому отнеслись по одной простой причине, что это могло быть случайное сочетание ряда факторов. Но когда мы выдержали 1998 год, когда, с одной стороны, был экономический кризис, с другой стороны, вы помните, дипломатический кризис, и мы опять же приросли более чем на 3 %, мы убедились в том, что мы на правильном пути. Только невежественный человек может говорить о том, что это некое номинальное образование.