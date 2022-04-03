Кирилл Коктыш о союзе Беларуси и России: вопрос, кто кому больше нужен, развалил СССР. Его нельзя задавать

Скептицизма в отношениях белорусско-российской интеграции хватало всегда. Москву обвиняли в покушении на суверенитет соседа, Минск – то в нахлебничестве, то в многовекторности. Любимый упрек – медлительность в союзном строительстве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А тем временем процесс шел в своем ритме к своим целям исключительно силами двух народов.
Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО (Россия):
Вопрос, кто кому больше нужен, кто кому больше должен, кто кого кормит, – это тот вопрос, который развалил Советский Союз. Его нельзя задавать.
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