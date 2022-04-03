Григорий Азарёнок: что такое чутьё зла? Именно его у нас пытаются размыть. Рассказать, что мир населён розовыми пони

Новости Беларуси. Запад всячески старается перебросить пожар войны с Украины на другие страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В первую очередь – на Беларусь. Массовые вбросы, ракетные атаки по нашей территории, создание банд наемников и террористическая угроза. Как наша страна ответит на эти вызовы? Авторская рубрика Григория Азаренка и Алены Дзиодзиной «Паноптикум».

Григорий Азаренок, СТВ:

«Мы обязаны иметь чутье зла и не имеем права поддаваться на соблазны» – говорил Иван Ильин. Что это такое – чутье зла? Как его уловить, воспитать в себе? Как настроить этот барометр? Ведь именно его у нас пытаются размыть. Рассказать вам, что современный мир населен сплошь розовыми пони, Запад наполнен молочными реками и гендерными свободами и только и стоит, что отдаться ему, чтобы вечно жить в кайф. Вся мировая индустрия от Голливуда до соцсетей внушает вам это, расслабляет вас, делает зависимыми, бездумными, слабыми. Так яд паучихи сначала расслабляет жертву, делает ее аморфной, ничего не понимающей, потом проникают в тело челюсти, впрыскивают особую смесь, которая делает из органов бульон, и паучиха высасывает его. Именно это со всеми странами, народами и отдельными людьми делает трижды проклятый Запад. Так насыщается паноптикум.

Григорий Азаренок:

Вот, например, сегодня все дружно воют по якобы страшным зверствам русских солдат в Буче. Изнасилованные и расстрелянные жинки и дивчины, по которым проехались танки. Заваленные трупами детей колодцы. Но не смущает это визжащую публику. Только айфонные глаза все гноятся. А теперь о наших гнилословах. О дьяволопоклонниках. О врагах всего живого.

Батько наш - Бандера, Україна - мати,

Ми за Україну будем воювати!

Батько наш - Бандера, Україна - мати,

Русский военный корабль іди... Григорий Азаренок:

Да, нечего удивляться. Когда мы вам рассказывали про фашизм, про БЧБ-коллаборантов, про их зверства во время войны – мы не преувеличивали.

– Клянуся вызваляць і бараніць цябе!

– Клянуся вызваляць і бараніць цябе!

– Там, дзе знаходжуся зараз.

– Там, дзе знаходжуся зараз.

– І куда прывядзе мяне лёс твайго вызвалення.

– І куда прывядзе мяне лёс твайго вызвалення.

– Біцца да перамогі за тваю свабоду.

– Біцца да перамогі за тваю свабоду.

– Як біліся нашы продкі.

– Як біліся нашы продкі.

– З ардынскім прыгнётам маскалітаў.

– Пад Оршай, Смаленскам, Палонкай.

– Бязлітасна гнаць.

– Бязродных апрычнікаў з зямель тваіх.

Григорий Азаренок:

Ненависть в каждом слове. Нацистская атрибутика. Клянутся вечно убивать. Вечно уничтожать. Правда, пока они прославились только видосиками своими, и в первом же бою они споют гимн царской России, но зерна бросают. И в некоторые неокрепшие умы они попадают. А теперь сюда слушайте, змагары. На прошлой неделе три ваших собрата попытались устроить теракты на железной дороге. Вы думали, Николай Карпенков шутил, когда говорил в интервью очень конкретные вещи? «Особая смекалка, она есть во внутренних войсках». О чем говорили Николай Карпенков и Григорий Азаренок? Читайте здесь. Так вот, одного взяли. А второй и третий решили попробовать побегать от пуль. Два 300-х. Один тяжелый. Завтра будут подробности. А я вам пока просто покажу, как народ защищают от бандеровской нечисти.