Григорий Азарёнок: что такое чутьё зла? Именно его у нас пытаются размыть. Рассказать, что мир населён розовыми пони
Новости Беларуси. Запад всячески старается перебросить пожар войны с Украины на другие страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В первую очередь – на Беларусь. Массовые вбросы, ракетные атаки по нашей территории, создание банд наемников и террористическая угроза. Как наша страна ответит на эти вызовы?
Авторская рубрика Григория Азаренка и Алены Дзиодзиной «Паноптикум».
Григорий Азаренок, СТВ:
«Мы обязаны иметь чутье зла и не имеем права поддаваться на соблазны» – говорил Иван Ильин. Что это такое – чутье зла? Как его уловить, воспитать в себе? Как настроить этот барометр? Ведь именно его у нас пытаются размыть. Рассказать вам, что современный мир населен сплошь розовыми пони, Запад наполнен молочными реками и гендерными свободами и только и стоит, что отдаться ему, чтобы вечно жить в кайф. Вся мировая индустрия от Голливуда до соцсетей внушает вам это, расслабляет вас, делает зависимыми, бездумными, слабыми. Так яд паучихи сначала расслабляет жертву, делает ее аморфной, ничего не понимающей, потом проникают в тело челюсти, впрыскивают особую смесь, которая делает из органов бульон, и паучиха высасывает его. Именно это со всеми странами, народами и отдельными людьми делает трижды проклятый Запад. Так насыщается паноптикум.
Григорий Азаренок:
Вот, например, сегодня все дружно воют по якобы страшным зверствам русских солдат в Буче. Изнасилованные и расстрелянные жинки и дивчины, по которым проехались танки. Заваленные трупами детей колодцы. Но не смущает это визжащую публику. Только айфонные глаза все гноятся. А теперь о наших гнилословах. О дьяволопоклонниках. О врагах всего живого.
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Русский военный корабль іди...
Григорий Азаренок:
Да, нечего удивляться. Когда мы вам рассказывали про фашизм, про БЧБ-коллаборантов, про их зверства во время войны – мы не преувеличивали.
– Клянуся вызваляць і бараніць цябе!
– Клянуся вызваляць і бараніць цябе!
– Там, дзе знаходжуся зараз.
– Там, дзе знаходжуся зараз.
– І куда прывядзе мяне лёс твайго вызвалення.
– І куда прывядзе мяне лёс твайго вызвалення.
– Біцца да перамогі за тваю свабоду.
– Біцца да перамогі за тваю свабоду.
– Як біліся нашы продкі.
– Як біліся нашы продкі.
– З ардынскім прыгнётам маскалітаў.
– Пад Оршай, Смаленскам, Палонкай.
– Бязлітасна гнаць.
– Бязродных апрычнікаў з зямель тваіх.
Григорий Азаренок:
Ненависть в каждом слове. Нацистская атрибутика. Клянутся вечно убивать. Вечно уничтожать. Правда, пока они прославились только видосиками своими, и в первом же бою они споют гимн царской России, но зерна бросают. И в некоторые неокрепшие умы они попадают. А теперь сюда слушайте, змагары. На прошлой неделе три ваших собрата попытались устроить теракты на железной дороге. Вы думали, Николай Карпенков шутил, когда говорил в интервью очень конкретные вещи?
«Особая смекалка, она есть во внутренних войсках». О чем говорили Николай Карпенков и Григорий Азаренок? Читайте здесь.
Так вот, одного взяли. А второй и третий решили попробовать побегать от пуль. Два 300-х. Один тяжелый. Завтра будут подробности. А я вам пока просто покажу, как народ защищают от бандеровской нечисти.
За зверское истребление мирных советских граждан и военнопленных. За разрушение городов и сел. За угон в рабство населения советской Украины, руководствуясь статьей 2 Уголовного кодекса УССР и статьями 296, 297 Уголовно-процессуального кодекса УССР, Военный трибунал приговорил к смертной казни через повешенье. Товарищ комендант, приведите приговор в исполнение.
Психолог: «Когда агрессор опасен, то единственный способ защитить страну и безопасность людей – язык силы». Читайте здесь.
Григорий Азаренок:
Вы что думаете, шутки с вами шутить будут? Вы думаете, видео на фоне двери отделаетесь? Это участь фейсбучной слизи. Но! Сейчас очень внимательно. Войска натренированы и сильны. Тебя, террорист, видят. Видят еще в чате, где ты согласился на кровавое преступление. Видят, когда ты заготавливаешь материалы. Видят, когда ты идешь на разведку. Знаешь, почему тебя не арестовывают в этот момент? А это шанс тебе проклясть громко подлую жизнь свою и отказаться от гнусного дела. Но вот ты вышел ночью на железную дорогу. И тебе даже дадут приступить к своему кровавому делу. А потом не обижайся. Не скули. Пуля летит быстро. Перед шакалами никто не будет цыганочку танцевать. Бешеных БЧБ-собак – ну, вы поняли.