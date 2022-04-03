Борис Грызлов: жители России и Беларуси к концу 2023-го почувствуют результат от внедрения отраслевых программ

Союзное государство демонстрирует как никогда тесный контакт, большие амбиции и взаимную поддержку. Новое испытание геополитической тряской, санкциями и дипломатической блокадой как лакмусовая бумажка показывает итоги многолетнего сближения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Учитывая отраслевые программы, рассчитанные до конца 2023 года, те, которые сейчас согласованы, считаю, что именно к этому периоду уже жители России и Беларуси почувствуют реальный результат от внедрения этих отраслевых программ, от их выполнения. А в чем этот реальный результат? В повышении качества жизни.

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