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Борис Грызлов: жители России и Беларуси к концу 2023-го почувствуют результат от внедрения отраслевых программ

03 апреля 2022 16:31
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Союзное государство демонстрирует как никогда тесный контакт, большие амбиции и взаимную поддержку. Новое испытание геополитической тряской, санкциями и дипломатической блокадой как лакмусовая бумажка показывает итоги многолетнего сближения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Борис Грызлов: жители России и Беларуси к концу 2023-го почувствуют результат от внедрения отраслевых программ-1

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Учитывая отраслевые программы, рассчитанные до конца 2023 года, те, которые сейчас согласованы, считаю, что именно к этому периоду уже жители России и Беларуси почувствуют реальный результат от внедрения этих отраслевых программ, от их выполнения. А в чем этот реальный результат? В повышении качества жизни.

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# Союзное государство # общество # Борис Грызлов # Ксения Худолей # Фотофакт

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