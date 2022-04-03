Прямой эфир

Людмила Ковалёва: Президент отвечает очень искренне, откровенно, для него нет понятия «неудобный вопрос»

03 апреля 2022 16:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Договор о дружбе и добрососедстве 1995 года был первым шагом в осуществлении идеи самого тесного партнерства с Россией, одного из постулатов предвыборной кампании первого Президента Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И отказываться от этой идеи Лукашенко не собирался.

Людмила Ковалёва: Президент отвечает очень искренне, откровенно, для него нет понятия «неудобный вопрос»-1

Скорых плодов союзного строительства от молодого политика виртуозы дипломатии ждали едва ли. То ли дело народ. На референдуме 1995 года за интеграцию с Россией проголосовали больше 83 % белорусов.

Людмила Ковалёва: Президент отвечает очень искренне, откровенно, для него нет понятия «неудобный вопрос»-4

Людмила Ковалева, первый заместитель председателя Телерадиовещательной организации Союзного государства:
У меня так сложилось, у меня два дедушки – белорусы и две бабушки – русские. Я, кстати, один раз даже это использовала в одном из сюжетов. Я об этом сказала в стендапе. Сказала: таких, как я, в Беларуси много. Кто на каком основании может нам мешать создать наш союз?

Людмила Ковалёва: Президент отвечает очень искренне, откровенно, для него нет понятия «неудобный вопрос»-7

Сенсационный прорыв в отношениях России и Беларуси. Будет ли новый союз на просторах бывшего СССР?

Людмила Ковалёва: Президент отвечает очень искренне, откровенно, для него нет понятия «неудобный вопрос»-10

В марте 1996 года от решительности белорусского Президента опешили все журналисты Кремля. После семичасовой встречи с Борисом Ельциным Александр Лукашенко без прелюдий и ужимок сделал громкое заявление – интеграции Беларуси и России быть. В этот день было принято решение обнулить все долги обеих стран друг другу и в скором времени обозначить на бумаге статус двусторонних отношений.

Людмила Ковалева:
Москва узнавала Лукашенко, с каждым разом все с большим и большим интересом. Это белорусским журналистам прекрасно известный факт, что Президент отвечает очень искренне, откровенно, для него нет такого понятия «неудобный вопрос». И вдруг россияне увидели, что бывает так.

Людмила Ковалёва: Президент отвечает очень искренне, откровенно, для него нет понятия «неудобный вопрос»-13

Читайте также:

Борис Грызлов: жители России и Беларуси к концу 2023-го почувствуют результат от внедрения отраслевых программ

Владимир Шимов о союзе Беларуси и России: только невежественный человек может говорить, что это номинально

Алексей Дзермант: настоящий паритет в том, что Беларусь и Россия находят друг у друга то, что необходимо

# Союзное государство # общество # Людмила Ковалева # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Борис Ельцин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Шимов о союзе Беларуси и России: только невежественный человек может говорить, что это номинально
03 апреля 2022 16:34

Владимир Шимов о союзе Беларуси и России: только невежественный человек может говорить, что это номинально

Создали на сайте онлайн-окно. Как МАРТ контролирует нарушения в ценообразовании?
03 апреля 2022 16:33

Создали на сайте онлайн-окно. Как МАРТ контролирует нарушения в ценообразовании?

Психолог: «Когда агрессор опасен, то единственный способ защитить страну и безопасность людей – язык силы»
03 апреля 2022 16:32

Психолог: «Когда агрессор опасен, то единственный способ защитить страну и безопасность людей – язык силы»