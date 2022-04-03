Людмила Ковалёва: Президент отвечает очень искренне, откровенно, для него нет понятия «неудобный вопрос»
Договор о дружбе и добрососедстве 1995 года был первым шагом в осуществлении идеи самого тесного партнерства с Россией, одного из постулатов предвыборной кампании первого Президента Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И отказываться от этой идеи Лукашенко не собирался.
Скорых плодов союзного строительства от молодого политика виртуозы дипломатии ждали едва ли. То ли дело народ. На референдуме 1995 года за интеграцию с Россией проголосовали больше 83 % белорусов.
Людмила Ковалева, первый заместитель председателя Телерадиовещательной организации Союзного государства:
У меня так сложилось, у меня два дедушки – белорусы и две бабушки – русские. Я, кстати, один раз даже это использовала в одном из сюжетов. Я об этом сказала в стендапе. Сказала: таких, как я, в Беларуси много. Кто на каком основании может нам мешать создать наш союз?
Сенсационный прорыв в отношениях России и Беларуси. Будет ли новый союз на просторах бывшего СССР?
В марте 1996 года от решительности белорусского Президента опешили все журналисты Кремля. После семичасовой встречи с Борисом Ельциным Александр Лукашенко без прелюдий и ужимок сделал громкое заявление – интеграции Беларуси и России быть. В этот день было принято решение обнулить все долги обеих стран друг другу и в скором времени обозначить на бумаге статус двусторонних отношений.
Людмила Ковалева:
Москва узнавала Лукашенко, с каждым разом все с большим и большим интересом. Это белорусским журналистам прекрасно известный факт, что Президент отвечает очень искренне, откровенно, для него нет такого понятия «неудобный вопрос». И вдруг россияне увидели, что бывает так.