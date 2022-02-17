На новые цеха необходимо около 270 млн долларов. Как сейчас развивается предприятие «Гродно Азот»?
Новости Беларуси. Сразу несколько проектов модернизации производства сейчас находятся в работе на предприятии «Гродно Азот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завод в 2021 году вышел на рекордную прибыль. И не только увеличил зарплаты работникам, но и намерен вкладывать в развитие. Правительство готово поддержать. Завод посетил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Ознакомился не только с экономической ситуацией в регионе, но и с его культурной составляющей.
Какие значимые для страны проекты в 2022 году получат финансирование – в репортаже Галины Буро.
50 % на экспорт плюс полное обеспечение сельхозудобрениями внутренних потребностей страны. По прошлому году «Гродно Азот» вышел на рекордную прибыль. Вложили деньги и в модернизацию. Сейчас в работе сразу несколько проектов – цеха «Аммиак-3» и «Аммиак-4». На них необходимо около 270 миллионов долларов. Привлекут кредиты.
Сергей Силивоник, главный инженер предприятия «Гродно Азот»:
Это предусматривает рост в год более 313 тысяч тонн в год аммиака товарного, который можно в перспективе переработать в другие минеральные удобрения, такие как карбамид, КАС, селитра аммиачная и тому подобное. Что позволит выпустить дополнительно к существующему объему минеральных удобрений порядка 288 тысяч тонн в год в действующем веществе, то есть в азоте.
Параллельно идет строительство цеха по производству карбамида, что позволит на треть прибавить в выпуске этого продукта. Но самый амбициозный проект будущего – строительство на территории завода нового азотного комплекса.
Галина Буро, корреспондент:
Азотный комплекс по размерам запланирован как четвертая часть от действующего завода. Он будет заточен на выпуск аммиака и карбамида, что позволит увеличить выпуск продукции в два раза. А это, соответственно, повышение прибыли.
К тому же спрос на удобрения в мире сегодня высокий, да и конъюнктура цен на продукцию благоприятная. Такой плюс отражается и на работниках.
Проекты по развитию завода правительство готово поддержать. К тому же 2021 год и в целом для белорусской экономики оказался успешным. В плюс сработало немало крупных предприятий. Цифры сохранили и в январе этого года, ведь рост спроса на нашу продукцию продолжается. В том числе на калийные удобрения, даже несмотря на закрытие Литвой транзита, наша страна на этом не потеряла, чего не скажешь о соседях.
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