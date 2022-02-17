На новые цеха необходимо около 270 млн долларов. Как сейчас развивается предприятие «Гродно Азот»?

Новости Беларуси. Сразу несколько проектов модернизации производства сейчас находятся в работе на предприятии «Гродно Азот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завод в 2021 году вышел на рекордную прибыль. И не только увеличил зарплаты работникам, но и намерен вкладывать в развитие. Правительство готово поддержать. Завод посетил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Ознакомился не только с экономической ситуацией в регионе, но и с его культурной составляющей. Какие значимые для страны проекты в 2022 году получат финансирование – в репортаже Галины Буро.

50 % на экспорт плюс полное обеспечение сельхозудобрениями внутренних потребностей страны. По прошлому году «Гродно Азот» вышел на рекордную прибыль. Вложили деньги и в модернизацию. Сейчас в работе сразу несколько проектов – цеха «Аммиак-3» и «Аммиак-4». На них необходимо около 270 миллионов долларов. Привлекут кредиты.

Сергей Силивоник, главный инженер предприятия «Гродно Азот»:

Это предусматривает рост в год более 313 тысяч тонн в год аммиака товарного, который можно в перспективе переработать в другие минеральные удобрения, такие как карбамид, КАС, селитра аммиачная и тому подобное. Что позволит выпустить дополнительно к существующему объему минеральных удобрений порядка 288 тысяч тонн в год в действующем веществе, то есть в азоте.

Параллельно идет строительство цеха по производству карбамида, что позволит на треть прибавить в выпуске этого продукта. Но самый амбициозный проект будущего – строительство на территории завода нового азотного комплекса.

Галина Буро, корреспондент:

Азотный комплекс по размерам запланирован как четвертая часть от действующего завода. Он будет заточен на выпуск аммиака и карбамида, что позволит увеличить выпуск продукции в два раза. А это, соответственно, повышение прибыли.