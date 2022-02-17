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«Средний уровень по итогам 2021 года – 2100 рублей». На «Гродно Азоте» рассказали об убытках и прибыли предприятия

17 февраля 2022 19:06
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Новости Беларуси. Сразу несколько проектов модернизации производства сейчас находятся в работе на предприятии «Гродно Азот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завод в 2021 году вышел на рекордную прибыль. И не только увеличил зарплаты работникам, но и намерен вкладывать в развитие. Правительство готово поддержать. Завод посетил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Ознакомился не только с экономической ситуацией в регионе, но и с его культурной составляющей.  

«Средний уровень по итогам 2021 года – 2100 рублей». На «Гродно Азоте» рассказали об убытках и прибыли предприятия-1

Дмитрий Горошко, заместитель генерального директора предприятия «Гродно Азот»:  
После 2020 года, когда мы получили убытки, стабильная работа в 2021 году позволила нам увеличить уровень заработной платы. Средний уровень по итогам 2021 года – 2 100 рублей. В течение 2022 года, по оценке аналитических международных агентств и нашей оценке, в принципе, цены будут на приемлемом для эффективной работы уровне.  

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Галина Буро # Сергей Силивоник # Дмитрий Горошко # Роман Головченко # Юрий Китурко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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