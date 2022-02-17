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«Будет королевская баня». Какие залы можно посмотреть в гродненском Старом замке после реконструкции?

17 февраля 2022 19:19
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Новости Беларуси. Сразу несколько проектов модернизации производства сейчас находятся в работе на предприятии «Гродно Азот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завод в 2021 году вышел на рекордную прибыль. И не только увеличил зарплаты работникам, но и намерен вкладывать в развитие.

«Будет королевская баня». Какие залы можно посмотреть в гродненском Старом замке после реконструкции?-1

Правительство готово поддержать. Завод посетил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Ознакомился не только с экономической ситуацией в регионе, но и с его культурной составляющей.  

«Будет королевская баня». Какие залы можно посмотреть в гродненском Старом замке после реконструкции?-4

Рост и развитие продолжится в стране и в сфере культуры. Яркий пример – возрождение буквально из руин Старого замка в Гродно. Основные строительные работы по первой очереди реконструкции закончены, приступили к обустройству начинки.  

«Будет королевская баня». Какие залы можно посмотреть в гродненском Старом замке после реконструкции?-7

Юрий Китурко, директор Гродненского государственного историко-археологического музея:  
Интерьеров будет четыре. Замковая каплица, будет королевская баня, будет жилье королевского секретаря и будет такой парадный алебастровый зал – место отдыха короля. Вот эти работы теперь ведутся «Белреставрацией».  

«Будет королевская баня». Какие залы можно посмотреть в гродненском Старом замке после реконструкции?-10

Уже ведутся проектные работы по второй очереди реконструкции, речь о сердце комплекса – дворцовой части. Продолжат возрождение и других замков Беларуси, как и реконструкцию Жировичского монастыря.  

«Будет королевская баня». Какие залы можно посмотреть в гродненском Старом замке после реконструкции?-13

В рамках госпрограммы по сохранению историко-культурного наследия направлено более 12 миллионов рублей. Деньги не только из бюджета, но и из фонда Президента по поддержке культуры и искусства.  

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# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Галина Буро # Сергей Силивоник # Дмитрий Горошко # Роман Головченко # Юрий Китурко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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