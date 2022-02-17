«Будет королевская баня». Какие залы можно посмотреть в гродненском Старом замке после реконструкции?

Новости Беларуси. Сразу несколько проектов модернизации производства сейчас находятся в работе на предприятии «Гродно Азот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завод в 2021 году вышел на рекордную прибыль. И не только увеличил зарплаты работникам, но и намерен вкладывать в развитие.

Правительство готово поддержать. Завод посетил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Ознакомился не только с экономической ситуацией в регионе, но и с его культурной составляющей.

Рост и развитие продолжится в стране и в сфере культуры. Яркий пример – возрождение буквально из руин Старого замка в Гродно. Основные строительные работы по первой очереди реконструкции закончены, приступили к обустройству начинки.

Юрий Китурко, директор Гродненского государственного историко-археологического музея:

Интерьеров будет четыре. Замковая каплица, будет королевская баня, будет жилье королевского секретаря и будет такой парадный алебастровый зал – место отдыха короля. Вот эти работы теперь ведутся «Белреставрацией».