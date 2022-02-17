Головченко: за последние пять лет за счёт белорусского калия в Клайпеде вырос грузооборот, теперь он будет падать

Новости Беларуси. Сразу несколько проектов модернизации производства сейчас находятся в работе на предприятии «Гродно Азот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завод в 2021 году вышел на рекордную прибыль. И не только увеличил зарплаты работникам, но и намерен вкладывать в развитие. Правительство готово поддержать. Завод посетил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Ознакомился не только с экономической ситуацией в регионе, но и с его культурной составляющей.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
За последние пять лет все прибалтийские порты, за исключением российских портов Санкт-Петербурга, упали в грузообороте, кроме Клайпеды. Таллин упал, Рига упала, Вентспилс упал, причем существенно, выросла только Клайпеда. За счет чего выросла – за счет белорусского калия, поэтому сейчас она, с уходом нашего калия из Клайпеды, присоединится к своим коллегам прибалтийским по падению грузооборота через эти порты.
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