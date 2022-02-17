Сотрудница «Брестмаша»: на референдум пойдём, вся семья пойдёт. Важно для каждого

Новости Беларуси. Вне сцены, без пафоса и дресс-кода, но ближе к трудовым коллективам. Патриотическая акция «Навстречу референдуму» финишировала в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатива работников Минского автомобильного завода не оставаться безучастными к будущему своей страны нашла отражение в концертной программе «Вместе в будущее». В роли сценической площадки – реальные сборочные цеха, декорации – автомобили, а зрители еще полчаса назад собирали очередной автомобиль.

В холдинг входит 11 промышленных предприятий по всей стране. Производства разместились как в крупных областных центрах, так небольших белорусских городах.