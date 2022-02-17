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Сотрудница «Брестмаша»: на референдум пойдём, вся семья пойдёт. Важно для каждого

17 февраля 2022 18:59
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Новости Беларуси. Вне сцены, без пафоса и дресс-кода, но ближе к трудовым коллективам. Патриотическая акция «Навстречу референдуму» финишировала в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сотрудница «Брестмаша»: на референдум пойдём, вся семья пойдёт. Важно для каждого-1

Инициатива работников Минского автомобильного завода не оставаться безучастными к будущему своей страны нашла отражение в концертной программе «Вместе в будущее». В роли сценической площадки – реальные сборочные цеха, декорации – автомобили, а зрители еще полчаса назад собирали очередной автомобиль.  

В холдинг входит 11 промышленных предприятий по всей стране. Производства разместились как в крупных областных центрах, так небольших белорусских городах.  

Сотрудница «Брестмаша»: на референдум пойдём, вся семья пойдёт. Важно для каждого-4

Дарья Тимофеева, заместитель директора предприятия:  
Нам, конечно же, не все равно, где мы живем. И видно, что сотрудникам «Белавтомаза» очень важно работать на белорусских предприятиях, производить белорусскую продукцию, чтобы гордились этой продукцией везде.  

Сотрудница «Брестмаша»: на референдум пойдём, вся семья пойдёт. Важно для каждого-7

На референдум пойдем, вся семья пойдет. Важно для каждого.  

Сотрудница «Брестмаша»: на референдум пойдём, вся семья пойдёт. Важно для каждого-10

Все очень хорошо, все очень организованно, все настроено. Будем смотреть дальше и радоваться.  

Сотрудница «Брестмаша»: на референдум пойдём, вся семья пойдёт. Важно для каждого-13

Алексей Бражук, директор предприятия:  
Непосредственно от каждого зависит, какое будущее у Беларуси и белорусской государственности будет. Поэтому очень важно, чтобы каждый гражданин и каждый работник принял участие и проголосовал.  

Сотрудница «Брестмаша»: на референдум пойдём, вся семья пойдёт. Важно для каждого-16

В 11 городах страны концерты акции «Навстречу референдуму» посетили больше 20 тысяч зрителей – сотрудники холдинга и их семьи.  

# Референдум # общество # Дарья Тимофеева # Алексей Бражук # Фотофакт

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