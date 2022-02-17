Сотрудница «Брестмаша»: на референдум пойдём, вся семья пойдёт. Важно для каждого

Новости Беларуси. Вне сцены, без пафоса и дресс-кода, но ближе к трудовым коллективам. Патриотическая акция «Навстречу референдуму» финишировала в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вне сцены, без пафоса и дресс-кода, но ближе к трудовым коллективам. Патриотическая акция «Навстречу референдуму» финишировала в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инициатива работников Минского автомобильного завода не оставаться безучастными к будущему своей страны нашла отражение в концертной программе «Вместе в будущее». В роли сценической площадки – реальные сборочные цеха, декорации – автомобили, а зрители еще полчаса назад собирали очередной автомобиль.
В холдинг входит 11 промышленных предприятий по всей стране. Производства разместились как в крупных областных центрах, так небольших белорусских городах.
Дарья Тимофеева, заместитель директора предприятия:
Нам, конечно же, не все равно, где мы живем. И видно, что сотрудникам «Белавтомаза» очень важно работать на белорусских предприятиях, производить белорусскую продукцию, чтобы гордились этой продукцией везде.
На референдум пойдем, вся семья пойдет. Важно для каждого.
Все очень хорошо, все очень организованно, все настроено. Будем смотреть дальше и радоваться.
Алексей Бражук, директор предприятия:
Непосредственно от каждого зависит, какое будущее у Беларуси и белорусской государственности будет. Поэтому очень важно, чтобы каждый гражданин и каждый работник принял участие и проголосовал.
В 11 городах страны концерты акции «Навстречу референдуму» посетили больше 20 тысяч зрителей – сотрудники холдинга и их семьи.