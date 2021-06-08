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Разговор с Протасевичем. Озвучены детали, не вошедшие в основную версию интервью

08 июня 2021 10:46
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Новости Беларуси. Одно из самых важных медиасобытий прошлой недели, интервью задержанного Романа Протасевича, по-прежнему в топе самых обсуждаемых тем. Почему откровения бывшего редактора деструктивного Telegram-канала наделали так много шума? Детали, не вошедшие в основную версию интервью, в рубрике «Будет дополнено» озвучил Игорь Тур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор с Протасевичем. Озвучены детали, не вошедшие в основную версию интервью-1

В очередной раз коллеги проанализировали самый громкий инфоповод последних дней. Большинство экспертов склоняются к мнению: Протасевич искренен в своей исповеди. И вряд ли это вызвано «пытками и давлением», что подтверждает даже бывший соратник Романа Щигельский.

Полное интервью с Романом Протасевичем смотрите здесь.

Разговор с Протасевичем. Озвучены детали, не вошедшие в основную версию интервью-4

Дмитрий Щигельский:
Я его хорошо знаю, я бы сказал так: впечатления, что он находится под каким-то физическим воздействием или пытками, у меня нет. Он, конечно же, волнуется, это понятно. Но впечатления, что он находится под какими-нибудь фармвеществами, у меня тоже нет. То есть я, конечно, не могу без анализов это утверждать, но его мимика, жестикуляция, темп речи, интонирование, то, как он движется, даже речевые обороты в общем соответствуют тому, как он говорил в обычной жизни.

Разговор не похож на допрос. Протасевич даже в некоторых моментах перебивает ведущего.

Разговор с Протасевичем. Озвучены детали, не вошедшие в основную версию интервью-7

Роман Протасевич:
Открою страшную тайну: НАУ должна была запускать Светлана Тихановская. Но за сутки до старта Латушко объявил НАУ своей инициативой, хотя перед этим он выторговывал у Тихановской себе должность премьер-министра и так далее.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Кто быстрее, допустим, организует встречу, кто быстрее выступил с заявлением?

Роман Протасевич:
Постойте, с точки зрения политики польская сторона – это только Латушко.

Разговор с Протасевичем. Озвучены детали, не вошедшие в основную версию интервью-10

Марат Марков:
Вы же появились несколько позже, да, чем Путило, в этом диалоге?

Роман Протасевич:
Я извиняюсь, что перебиваю, я просто сразу скажу все, что нужно было понимать вообще об интервью с Дудем.

Марат Марков:
Ну, очевидно, что Путило тоже не слишком подготовился к этому интервью.

Роман Протасевич:
Нет, он как раз готовился. Во всяком случае, прихорашивался.

Марат Марков:
Я слышал, что «безопасная хата».

Марат Марков:
Это было последнее название. Оказалась не очень-то и безопасная.

Разговор с Протасевичем. Озвучены детали, не вошедшие в основную версию интервью-13

Роман Протасевич:
Они с фейкового аккаунта отправили на свой аккаунт сообщение о том, что Белорусский дом взорвут. И они запросили охрану себе и Белорусскому дому, но не нам.

Показали в рубрике «Будет дополнено» и реальную оценку психологами интервью Протасевича. Эксперты понимают: ни о каком принуждении не может идти речи. А вот нервное поведение заграничных кураторов вполне ожидаемо. Информации и компромата на них появляется все больше.

# Интервью # общество # Дмитрий Щигельский # Роман Протасевич # Марат Марков # Степан Путило # Светлана Тихановская # Павел Латушко # Фотофакт

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