Разговор с Протасевичем. Озвучены детали, не вошедшие в основную версию интервью

Новости Беларуси. Одно из самых важных медиасобытий прошлой недели, интервью задержанного Романа Протасевича, по-прежнему в топе самых обсуждаемых тем. Почему откровения бывшего редактора деструктивного Telegram-канала наделали так много шума? Детали, не вошедшие в основную версию интервью, в рубрике «Будет дополнено» озвучил Игорь Тур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В очередной раз коллеги проанализировали самый громкий инфоповод последних дней. Большинство экспертов склоняются к мнению: Протасевич искренен в своей исповеди. И вряд ли это вызвано «пытками и давлением», что подтверждает даже бывший соратник Романа Щигельский. Полное интервью с Романом Протасевичем смотрите здесь.

Дмитрий Щигельский:

Я его хорошо знаю, я бы сказал так: впечатления, что он находится под каким-то физическим воздействием или пытками, у меня нет. Он, конечно же, волнуется, это понятно. Но впечатления, что он находится под какими-нибудь фармвеществами, у меня тоже нет. То есть я, конечно, не могу без анализов это утверждать, но его мимика, жестикуляция, темп речи, интонирование, то, как он движется, даже речевые обороты в общем соответствуют тому, как он говорил в обычной жизни. Разговор не похож на допрос. Протасевич даже в некоторых моментах перебивает ведущего.

Роман Протасевич:

Открою страшную тайну: НАУ должна была запускать Светлана Тихановская. Но за сутки до старта Латушко объявил НАУ своей инициативой, хотя перед этим он выторговывал у Тихановской себе должность премьер-министра и так далее. Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Кто быстрее, допустим, организует встречу, кто быстрее выступил с заявлением? Роман Протасевич:

Постойте, с точки зрения политики польская сторона – это только Латушко.

Марат Марков:

Вы же появились несколько позже, да, чем Путило, в этом диалоге? Роман Протасевич:

Я извиняюсь, что перебиваю, я просто сразу скажу все, что нужно было понимать вообще об интервью с Дудем. Марат Марков:

Ну, очевидно, что Путило тоже не слишком подготовился к этому интервью. Роман Протасевич:

Нет, он как раз готовился. Во всяком случае, прихорашивался. Марат Марков:

Я слышал, что «безопасная хата». Марат Марков:

Это было последнее название. Оказалась не очень-то и безопасная.