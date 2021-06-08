Александр Лукашенко: мы не собираемся кого-то побеждать, мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику

Новости Беларуси. Производство вооружения и подготовка к предстоящей международной выставке MILEX. Работу военно-промышленного комплекса Беларуси 8 июня обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом у главы государства – вице-премьер Юрий Назаров и председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.
Вокруг Беларуси сложилась непростая ситуация, которая требует ежедневного мониторинга. Давление со стороны коллективного Запада и применение санкций в отношении стратегических производств Беларуси. В их числе и четыре предприятия Госкомвоенпрома. Как отметил глава структуры, работать ведомству всегда было непросто, тому объяснение – банальная зависть к достижениям Беларуси. Но Президент подчеркивает, что так или иначе в силу сложившихся обстоятельств сегодня остро стоит вопрос обеспечения Вооруженных Сил современным вооружением. Ведь это не только вопрос национальной безопасности, но и серьезный вклад в экономику страны.
Детально Александр Лукашенко интересовался производством стрелкового оружия. В Оршанском регионе уже работает научно-производственный кластер из пяти новых цехов. На площадке производят и модернизируют определенные типы стрелкового оружия. Часть уже стоит на вооружении. Кроме того, освоен выпуск трех типов патронов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Непростые времена, все нам угрожают: санкции, санкции… Конечно, наш ВПК не имеет таких разветвленных связей с теми, кто угрожает нам санкциями. Мы не имеем таких прочно связанных и взаимозависимых контактов с Америкой, с Евросоюзом. Понятно, что те, с кем мы сотрудничаем в области создания вооружения – Россия, Китайская Народная Республика и другие, Турция, – у нас с ними хорошие отношения, поэтому будем надеяться, что вот эти санкционные угрозы не столь влияют на военно-промышленный комплекс нашей страны. Тем не менее хотел бы, чтобы вы обрисовали ситуацию.
Меня волнует производство прежде всего стрелкового оружия. Вы понимаете, как я недавно сказал, мы не собираемся кого-то побеждать, мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику. И должны защитить сами себя и свои семьи. Без стрелкового оружия, своего оружия, если, не дай бог, какой-то конфликт, не дай бог, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг и противник будет понимать, что с нами лучше не связываться. Мы должны минимум оружия производить у себя, потому что всякое может случиться и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Тем более близкая нам страна, с которой мы разрабатываем, производим оружие, Россия – она абсолютно не против, чтобы мы по их технологиям разворачивали здесь производство.
Обсуждали у Президента и предстоящую международную выставку MILEX. Крупнейший смотр достижений оборонного сектора промышленности начнет работу 23 июня. Глава государства интересовался, что представит наша страна на форуме и кто из участников приедет в пандемийное время. Известно, что на выставке будет презентовано более 300 белорусских образцов. Большую часть из них покажут впервые, в том числе новый отечественный БТР от Минского завода колесных тягачей.