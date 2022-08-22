Лукашенко: «Очень важно посадить на велосипед жену, детей и затащить их в Беловежскую пущу»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Имейте в виду, перед Управлением одновременно стоит ключевая задача по сохранению заповедных мест. Поэтому перемещаться там, извините меня, одуревши, на разного рода марках автомобилей категорически запрещено. Когда-то была идея, я ее начал осуществление, не знаю, думаю, вы ее подзабыли прилично. Когда была построена окружная дорога вокруг Беловежской пущи, чтобы люди могли свободно по современной трассе перемещаться и останавливаться. Слева-справа, дальше-ближе, в селах, которые там есть. Что-то строить, хутора забирать. Индивидуальные предприниматели и прочее. И оказывать услуги. Или же оставил автомобиль и поехал на велосипеде в Беловежскую пущу, чтобы там просто подышать и оздоровиться. Может, до кого-то из вас это не доходит, как мне и другим в голову, но вы поймите, что у каждого из вас есть дети. Очень важно посадить на велосипед жену, детей и затащить их в Беловежскую пущу. Туда и обратно. 10 километров туда, остановились, где-то кусок мяса поджарили им, угостили.

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