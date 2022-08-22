«От Вильнюса осталась одна улица». Какой уровень жизни даёт Прибалтике их сфера услуг?
Новости Беларуси. Стопроцентное соответствие заявленной этикетке «Сделано в Беларуси»! Для каких сфер импортозамещение не проблема, а кому нужно серьезно поднапрячься? Какие гастрономические козыри припрятаны у белорусских производителей и кого на прилавках уже потеснили отечественные товары? Задачу государственной важности и пути ее решения на площадке ток-шоу «По существу» обсудят эксперты и топовые чиновники.
Кирилл Казаков, СТВ:
Смотрите, в либеральной экономике было так. Перед выборами 2020 года. «А давайте мы МТЗ закроем, всех разгоним. В IT, это прибыльно». Вот такие ходят истории. Это лежит в плоскости экономики и безопасности экономики?
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Чем сложнее структура экономики, тем проще государству идти дальше. А у нас достаточно сложная экономическая структура за счет того, что мы оставили промышленность, сохранили все, что у нас есть. Мы можем себе позволить развивать «Мотовело». Если бы не было этой структуры, то и вариантов не было бы. Мы можем поднимать легпром, мы можем развивать производство наших продуктов питания. Не только для себя, но и обеспечивать этим экспорт. Все то, что мы сможем развивать, мы сможем продавать тем партнерам, которым это надо. И зарабатывать все ту же валюту.
Кирилл Казаков:
Я сейчас не в защиту Прибалтики. Закрыли там ВЭФ, РАФ. Все, что было в Литве и Эстонии. Они вложились в банковский бизнес, в сферу услуг. И вроде бы живут. Или мы в другую сторону должны смотреть?
Юлия Абухович:
Я очень когда-то любила ездить и в Ригу, и в Вильнюс. Я не знаю, кто живет. Потому что от Вильнюса осталась одна улица по центру города, а все остальное – заходить страшно. Там разваленные дома. Рига тоже, которую я всегда очень любила, там обветшалые здания на фоне красивых. Какой-то диссонанс. Поэтому кто живет? Судя по тому количеству человек, которые по безвизу посещают Республику Беларусь и продолжают посещать, то существуют, возможно. А живут… Как преподнести. Наше состояние и нашу жизнь тоже преподносят те же беглые, что у нас все совсем плохо: и улицы вымерли, и люди серые, бедные, несчастные. Оказывается. Приезжайте посмотреть.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Важна сбалансированность, если мы говорим про нашу экономику. Понятно, надо и сферу услуг, и малый бизнес – он популярен. Наши всегда говорили, что посмотрите на ЕС. Там малый бизнес строит всю экономику стран. Мы все равно шли своим путем, как бы сложно не было государству и управлению, все равно сохранили, приумножили, развили действительно крупные предприятия различного профиля. У нас в системе легкой промышленности есть предприятия, которые неоднократно говорили: давайте закроем, зачем нам Речицкий текстильный комбинат, к примеру.
Про Смиловичскую валяльно-войлочную фабрику, которая до сих пор делает натуральный продукт по уникальной технологии, которая целиком валяет валенки. Можно было бы давно махнуть, там особо эффективного бизнеса нет. Нам пришлось выстраивать дополнительные диверсификации. Заниматься ассортиментом. Но благодаря сбалансированности и понимаю, мудрости и Президента, и правительства, что экономика, чтобы она была безопасной и страна развивалась, надо сохранять промышленность. То, что сделала Беларусь. В этом году то, что произошло, мы понимаем, мы все равно безопасны. Что бы там ни случилась, какая бы страна с нами ни прекратила взаимоотношения, мы все равно в состоянии прокормить и обуть, и одеть, и на трактор посадить.
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