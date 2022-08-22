«От Вильнюса осталась одна улица». Какой уровень жизни даёт Прибалтике их сфера услуг?

Новости Беларуси. Стопроцентное соответствие заявленной этикетке «Сделано в Беларуси»! Для каких сфер импортозамещение не проблема, а кому нужно серьезно поднапрячься? Какие гастрономические козыри припрятаны у белорусских производителей и кого на прилавках уже потеснили отечественные товары? Задачу государственной важности и пути ее решения на площадке ток-шоу «По существу» обсудят эксперты и топовые чиновники.

Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, в либеральной экономике было так. Перед выборами 2020 года. «А давайте мы МТЗ закроем, всех разгоним. В IT, это прибыльно». Вот такие ходят истории. Это лежит в плоскости экономики и безопасности экономики?

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Чем сложнее структура экономики, тем проще государству идти дальше. А у нас достаточно сложная экономическая структура за счет того, что мы оставили промышленность, сохранили все, что у нас есть. Мы можем себе позволить развивать «Мотовело». Если бы не было этой структуры, то и вариантов не было бы. Мы можем поднимать легпром, мы можем развивать производство наших продуктов питания. Не только для себя, но и обеспечивать этим экспорт. Все то, что мы сможем развивать, мы сможем продавать тем партнерам, которым это надо. И зарабатывать все ту же валюту.

Кирилл Казаков:

Я сейчас не в защиту Прибалтики. Закрыли там ВЭФ, РАФ. Все, что было в Литве и Эстонии. Они вложились в банковский бизнес, в сферу услуг. И вроде бы живут. Или мы в другую сторону должны смотреть? Юлия Абухович:

Я очень когда-то любила ездить и в Ригу, и в Вильнюс. Я не знаю, кто живет. Потому что от Вильнюса осталась одна улица по центру города, а все остальное – заходить страшно. Там разваленные дома. Рига тоже, которую я всегда очень любила, там обветшалые здания на фоне красивых. Какой-то диссонанс. Поэтому кто живет? Судя по тому количеству человек, которые по безвизу посещают Республику Беларусь и продолжают посещать, то существуют, возможно. А живут… Как преподнести. Наше состояние и нашу жизнь тоже преподносят те же беглые, что у нас все совсем плохо: и улицы вымерли, и люди серые, бедные, несчастные. Оказывается. Приезжайте посмотреть.