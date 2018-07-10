«На этом будем учить других»: итоги рабочей поездки Президента Беларуси в Белыничский район

Новости Беларуси. Глава государства требует немедленно заняться развитием Белыничского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве эталона – местный СПК «Колхоз Родина». Это хозяйство – один из лидеров в области и пример того, как всего можно добиться собственными силами. А еще в «Родине» работает целая система мотивации работников. К зарплате, которая здесь заметно выше средней, некурящим, например, доплачивают премии. Лучших работников поощряют путевками, а некоторые успешные школьники получают стипендию. С такой «Родины» Александр Лукашенко советует брать пример другим хозяйствам. Корреспондент Анастасия Иванникова продолжит.

Николай Даречкин, механизатор СПК «Колхоз «Родина»:

Я работаю уже 12 сезон на комбайне. Но вообще в хозяйстве работаю около 30 лет.

Рассказывая о своих успехах, Николай Иванович немного стесняется. Да и как иначе: хвастаться не привык. А ведь есть чем: четыре раза был на республиканских дожинках, поставил уже и свой личный рекорд – в хороший год намолотил 4100. Признается: карьера была предопределена. Даже в армии тянуло на родную землю.

Николай Даречкин:

Тянуло. Приехал как-то сюда, и, конечно, техника – это моя стихия. Люблю работать и убирать хлеб. И такие люди здесь не редкость. Этот СПК – пример для всего региона.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Из года в год он в числе рекордсменов. Как правило, первым перешагивает планку в 1000 тонн по намолоту зерна. Ежегодно здесь производится и реализуется примерно 263 тонны элитных семян. Удой на корову составляет 3059 килограммов, что выше среднеобластного примерно на треть. И все это – СПК с патриотичным названием «Родина». Кстати, это цифры удоя лишь за 5 месяцев, – добавляет руководитель СПК. По итогам прошлого года – 7800. Совсем недавно построили ферму по выращиванию крупного рогатого скота. К тому же здесь не раз хвастались высокой урожайностью. По итогам 2017 года – 56,2 центнера с гектара (это выше среднеобластного почти на 23 центнера).

Александр Лапотентов, председатель СПК «Колхоз «Родина»:

Вот если бы меня вернуть назад на все эти годы, поверьте, я бы точно так начал работать с людей. Простая, сложная технология – можно как угодно понимать, но сегодня это делают наши люди.

Показательный колхоз относится к Белыничскому району. И, можно сказать, вытягивает его, а то и всю область, по цифрам и показателям. Это Александр Лукашенко отметил с первых минут и дал поручение новому председателю райисполкома. Анатолий Щупленков работает всего ничего – назначен в конце июня. Перевели из соседнего Круглянского района. Тогда же Президент проанонсировал и свою поездку в этот регион и назвал Белыничский район «желаемым кадрами для назначения». Как-никак находится на бойком месте, да и почвы здесь хорошие. А это уже залог успеха и в сельском хозяйстве, и в животноводстве. Но главное – грамотное руководство. Впрочем, хороший пример в прямом смысле под боком.

Александр Лукашенко недоволен развитием Белыничского района. Какие задачи Президент поставил перед местной властью? Вниманию Президента – помещение для откорма. Как раз такие простые производственные постройки дают максимальный эффект. Еще в 2016 году в СПК за счет собственных средств завершено строительство фермы по выращиванию крупного рогатого скота на 1200 мест. Находится она в деревне Согласие. На 1 июля цифры хорошие – численность 1090 голов, произведено 140 тонн мяса. А вот обслуживает это поголовье всего два оператора.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь построишь в каждом объединенном хозяйстве по одному такому помещению. Выберите место. Хотите посоветоваться – посоветуйтесь с Александром Михайловичем. Нарисуешь лично проект, чтобы было красиво. Потому что на этом будем учить других.

Во всем регионе не устают повторять: успехов не было бы, если бы не люди, грамотные и небезразличные специалисты. Второй год подряд по результатам ежегодного осмотра благоустройства населенных пунктов Могилевской области Белыничский район побеждает. А значит каждому, кто здесь живет, небезразлична судьба своей малой родины. Каждый вносит свой вклад в ее красоту и будущее.

Немало тех, кто на самом деле всю жизнь отдает родной земле. Взять, к примеру, колхоз «Родина». Сведения о конкретных тружениках даже собрали в местном музее. Около 1000 экспонатов рассказывают всю историю от А до Я. Документы, фотографии, награды, – всего в музее четыре экспозиционных зала и картинная галерея.

Каждый экспонат и уголок музея достоин внимания. Мисс Беларусь неожиданно для себя даже примерила роль руководителя сельхозпредприятия. В графике первой красавицы страны не только гламурные мероприятия, 10 июля она присутствовала на празднике. К труду аграриев готова, – уже потом пошутила Мария Василевич. И искренне призналась журналистам: труд аграриев очень благородный, но в то же время трудный. Чтобы добиться успехов, любить его нужно всем сердцем. Видите себя в роли работника сельского хозяйства?

Мария Василевич, «Мисс Беларусь – 2018»:

Знаете, я готова на самом деле. Правда, у меня полугодовой контракт. После его истечения, если Александр Григорьевич не пошутил, я готова приступить к выполнению обязанностей. Побывав сегодня, я на самом деле поняла, что труд аграриев не просто самый сложный, но еще и благородный, и самый нужный.

Отдельный стенд в музее для того, кто работает в колхозе вот уже 37 лет – председателя Александра Лапотентова. Кстати, заслуги трудового коллектива не остались незамеченными. Лучшим из лучших – Благодарность Президента. Чествовали их и в самом хозяйстве. Татьяна Пантелеева совсем недавно приехала из солнечного Кемера. Поездки в Турцию – приятный бонус для передовиков, причем ежегодный.

Татьяна Пантелеева, бухгалтер СПК «Колхоз «Родина»:

Молодежь хочет здесь работать, потому что ежегодно у нас отправляют куда-то отдыхать. Доплачивают нам как молодым работникам. Ты пришел, и сразу 10 % доплачивают. Александр Лукашенко подарил трудовому коллективу колхоза «Родина» Geely Atlas Ну и куда же без автомобиля?

Александр Лукашенко:

Мы долго думали, думали. Мне говорят: «Вот, надо подарить коллективу автомобиль». Я говорю: «Слушайте, у Лапотентова есть, на чем ездить». Нет, говорит, мы свадьбы будем возить на этом автомобиле. Ну и если кто-то приболеет, в больницу или еще куда-то. Если это так надо и Александр Михайлович согласился – так вот вам этот автомобиль, ездите на здоровье.

Все эти награды они по-настоящему заслужили. В мире нет труда более самоотверженного, чем труд аграриев, – подчеркнул Президент. А этот белыничский колхоз уж точно можно назвать показательным для всего агропромышленного комплекса Беларуси. Вы получаете товар и продаете его по мировым ценам. Это сегодня самое главное: Александр Лукашенко, посещая колхоз «Родина»

Октябрина Сергеевна как раз из тех, кто начинал успешное дело. Дояркой на ферму пришла работать сразу после школы в 50-х. Сегодня фотография почетного ветерана труда на местной аллее славы. Но и сейчас Октябрина Сергеевна с ностальгией вспоминает те времена: с чего начинали и к какой красоте пришли.

Октябрина Латушкина, ветеран труда:

Трудно работалось. Три раза доили мы корову. Вставали рано, в четыре часа, и приходили в двенадцать. Вручную долили, раздавали корм.