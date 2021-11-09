«На данный момент у нас порядка 150 детишек». Военно-патриотический клуб «Рысь» подвёл итоги первой четверти

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Две недели назад я была в военно-патриотическом клубе «Рысь». Вот, кстати, о нем тоже хочется поговорить. И я была очень удивлена, потому что дети, седьмой-восьмой класс – мы специально приехали заранее на съемку, за полчаса – думаю, посмотреть что и как. Дети пока предоставлены сами себе, то есть хочешь в телефоне сиди, хочешь еще что-то. Ни один из них в руках не держал телефон. Там было, наверное, около 50 человек, может быть даже больше. Они играли в настольный футбол, хоккей, общались между собой. Мне кажется, это заложено уже с юношества. Просто грамотно воспитывают, говорят, что нужно не просто захотеть служить в армии. «Желающих реально очень много». Как попасть в военно-патриотический клуб «Рысь» и берут ли туда девушек, читайте здесь. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Как говорят, хочешь вырастить хорошего бойца, начинай растить его еще до службы в армии, да? И у нас сейчас действительно военно-патриотическому воспитанию в стране уделяется особое внимание. Расскажите про этот клуб подробнее. Кристина Сущеня:

Поговорим про военно-патриотический клуб.

Александр Бражицкий, заместитель командира войсковой части 3214:

Вообще, идея создания клубов, клубной работы идет от командующего внутренними войсками Карпенкова Николая Николаевича – распространение клуба по всей республике. Мы с согласия министра внутренних дел, при поддержке Министерства образования, министра образования, с поддержкой Мингорисполкома, комитета управления по образованию вот этот пилотный проект запустили на базе войсковой части 3214 и Дворца детей и молодежи. Кристина Сущеня:

Вот интересно, расскажите, юношей берут туда только или девочек? Потому что я видела и представительниц прекрасного пола. Александр Бражицкий:

Конечно, мы берем, безусловно. Приоритет отдается юношам, но и девочки туда тоже набираются по желанию, как говорится. Кристина Сущеня:

Как попасть к вам в клуб? Александр Бражицкий:

В клуб попасть как бы и просто, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть требования определенные: положительная характеристика с места учебы и справка о состоянии здоровья. Справка нам нужна для того, чтобы понимать, какую нагрузку детям обеспечить. Татьяна Савчик:

Положительная характеристика – это что имеется в виду – поведение примерное или все-таки оценки? Александр Бражицкий:

Да, и оценки. Одно из условий – это хорошая учеба. Если успеваемость будет снижаться, значит временно будем приостанавливать членство в клубе, чтобы был стимул. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Много желающих?

Александр Бражицкий:

На данный момент у нас порядка 150 детишек в клубе. На неделе в связи с тем, что большой очень ажиотаж, у нас еще и дневной лагерь проходит. Там тоже порядка 80 детей – и мальчики, и девочки. Кристина Сущеня:

Давайте подробнее расскажем мальчишкам и девчонкам, что показывают, какие занятия. Знаю, что три раза, по-моему, в неделю, если я не ошибаюсь. Что происходит на занятиях? Александр Бражицкий:

Как сказал министр образования Карпенко: «Военно-патриотический клуб – это новый уровень». И я с ним соглашусь, золотые слова. Это новый уровень военно-патриотического нашего воспитания. Кристина Сущеня:

В чем суть? Александр Бражицкий:

Действительно, мы собираем девчонок и мальчишек не три раза, а два раза в неделю. Один раз в будни, у них занятия в вечернее время проходят, с 18:00 до 20:00, и в один из выходных дней. Военную тематику берет войсковая часть 3214, там начальная военная подготовка. А что касается профилактики наркомании, детского буллинга, правил поведения в социальных сетях, этим занимаются профессиональные педагоги-психологи на базе Дворца детей и молодежи. Хотелось более подробно остановиться, у нас есть Дворец детей и молодежи – это уникальная площадка.

Екатерина Забенько:

И все они могут оказаться под вашим крылом военно-патриотического воспитания? Александр Бражицкий:

Да, действительно, в планах на будущее, что мы их всех охватим. Татьяна Савчик:

Можно сказать, что молодой человек приходит к вам на курсы, а может уйти уже готовым солдатом? Александр Бражицкий:

Оно так все и будет, программа рассчитана так. Она написана, хорошая программа. Нормативная база под эти клубы делается. Программа многоступенчатая. Екатерина Забенько:

Чем хороши дети? Они все впитывают в себя, наверное, как губка, как говорят про детей. Потому что уже когда более поздний период – подростки, с ними, наверное, сложнее. Насколько они готовы эту информацию принимать, насколько они вас слышат, слушают? Происходит это с самого начала или втягиваются постепенно?

Александр Бражицкий:

Они втягиваются постепенно. Эта программа должна быть в любом случае на государственном уровне. Все шаги сейчас к этому предпринимаются. Просто игры, в которые они играют на улицах, их воспитывает улица, беспорядочные. Вы все слышали, сериал «Игра в кальмара» новый вышел азиатский. Чем дети занимаются в нашей соседней России? Там целый фильм вышел по этому поводу. Они делают простые задания, если ты не выполнил это простое задание, тебя убивают, как говорится. И чтобы этого не было, заниматься надо, при воинских частях создавать эти клубы, военно-патриотические классы. И мы занимаемся, эти занятия с ними проводим организованно под началом государства. Потому что не зря говорят: «Если хочешь потерять страну, отдай детей чужому дяде, который будет их воспитывать». Татьяна Савчик:

Предоставить их самим себе – это тоже не выход, правильно? Кристина Сущеня:

Дети, которые у вас занимаются, я так понимаю, что недавно начали. Когда начался набор? По-моему, в сентябре. Александр Бражицкий:

2 октября у нас было открытие клуба. За кратчайший этот срок (мы подводили в воскресенье итоги первой четверти, такой короткой четверти, приезжали тоже ваши коллег) можно было посмотреть, как вы говорите, первые плоды – уже дисциплинированность там.

Светлана Капустина, военнослужащая сил специальных операций:

А какой возраст детей, которые у вас в клубе? Александр Бражицкий:

Возраст – от 9 до 15 лет.