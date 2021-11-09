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«Прошу полностью прогнать меня по полосе препятствий». Вот что военный журналист рассказала о своей работе

09 ноября 2021 14:20
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Есть ли что-то, чего вы не делали в армии? Я думаю, что вы уже практически, наверное, и на танках ездили, и стреляли, и с парашютом прыгали. Просто хотелось бы уточнить, чего вы не делали в армии еще, что еще впереди? Или, может быть, есть какие-то табу, на которые вы никогда не решитесь в своей службе, работе?

«Прошу полностью прогнать меня по полосе препятствий». Вот что военный журналист рассказала о своей работе-1

Анна Чиж-Литаш, писательница, военный журналист:
У меня, например, выходит программа «Проверено на себе. Женский взгляд». Поэтому, говоря за себя, я проверила очень много, что есть в армии: профессий, я ездила на различной технике, стреляла из различного вооружения. Я представляю, сколько меня еще всего ждет впереди. Это такое очень интересное ожидание, потому что в каждую съемку ты вживаешься в реальную роль.

Я приезжаю в спецназ. Я прошу их, например, не просто понаблюдать со стороны. Потому что ты смотришь, думаешь, как красиво. На самом деле все по-другому. Я прошу полностью прогнать меня по полосе препятствий, по тропе разведчика. Там все нагрузки, все эффекты, все, что применяется к солдатам.

Екатерина Забенько:
Они такие: «Аня, тише-тише». – «Нет, я по полной программе».

«Прошу полностью прогнать меня по полосе препятствий». Вот что военный журналист рассказала о своей работе-4

Анна Чиж-Литаш:
Они очень скептически.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Спецназ вообще элитные войска. Там вообще какие-то требования, видимо, особые?

Анна Чиж-Литаш:
Конечно, поэтому мне было очень интересно показать. Я и такую миссию в эту программу вкладывала, чтобы показать: «Смотрите, вот я женщина и я справляюсь». То есть такой небольшой вызов мужчине – а вы так можете?

«Папа хотел двух сыновей, родились две дочери и обе служат». По каким еще причинам белоруски идут в армию – подробнее здесь.

# Армия Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Анна Чиж-Литаш # Татьяна Савчик # Фотофакт

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