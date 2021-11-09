«Прошу полностью прогнать меня по полосе препятствий». Вот что военный журналист рассказала о своей работе

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Есть ли что-то, чего вы не делали в армии? Я думаю, что вы уже практически, наверное, и на танках ездили, и стреляли, и с парашютом прыгали. Просто хотелось бы уточнить, чего вы не делали в армии еще, что еще впереди? Или, может быть, есть какие-то табу, на которые вы никогда не решитесь в своей службе, работе?

Анна Чиж-Литаш, писательница, военный журналист:

У меня, например, выходит программа «Проверено на себе. Женский взгляд». Поэтому, говоря за себя, я проверила очень много, что есть в армии: профессий, я ездила на различной технике, стреляла из различного вооружения. Я представляю, сколько меня еще всего ждет впереди. Это такое очень интересное ожидание, потому что в каждую съемку ты вживаешься в реальную роль. Я приезжаю в спецназ. Я прошу их, например, не просто понаблюдать со стороны. Потому что ты смотришь, думаешь, как красиво. На самом деле все по-другому. Я прошу полностью прогнать меня по полосе препятствий, по тропе разведчика. Там все нагрузки, все эффекты, все, что применяется к солдатам. Екатерина Забенько:

Они такие: «Аня, тише-тише». – «Нет, я по полной программе».