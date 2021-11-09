«Против кого они воюют? Они улыбаются, им весело, им хорошо». Что Азарёнку на границе рассказала спецкор «СБ. Беларусь сегодня»?

Новости Беларуси. Польские солдаты переходят к радикальным действиям. Военные сопредельного государства открыли огонь по мигрантам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выстрелы с польской стороны звучали и накануне, 8 ноября. Мигранты не сдаются, уверяя, что не уйдут с границы. Хотя очевидно, что в Европе их не ждут.
На месте событий работает съемочная группа СТВ. Григорий Азаренок с подробностями.
Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
Все, что нужно знать о границе Евросоюза, собственно, показано на этом ограждении, которое то и дело падает, разваливается. Собственно, это и есть Евросоюз такой, символичный. Против кого воюют вот эти люди? Армия польская, полиция польская, пограничники. Они устанавливают вот эту колючую проволоку. Против кого они воюют, против кого они стоят стройными рядами? Стягивают водометы, спецтехника вот там, на заднем плане. Против вот этих людей? Женщин, детей? Есть ребенок, который с протезами. Есть пожилые люди. Против кого они воюют? Они улыбаются, им весело, им хорошо.
На это равнодушно смотреть нельзя. Это просто ужас, я не понимаю… Из года в год люди ходили, бежали от войны, бежали от горя, от несчастья. И вот в те хорошие демократические страны, которые их призывали... Что случилось в этом году? Почему вдруг сейчас выросла эта колючая проволока, почему вдруг газ? Почему вдруг водометы? Вы приглашали людей – забирайте, помогайте. Вы вмешались в их страны, вы внесли раздор в их семьи, вы разрушили их дома. Помогите.
Григорий Азаренок, СТВ:
Когда сюда попадаешь, только два слова слышишь: eat и water.
Людмила Гладкая:
Вот как раз сейчас пролетает вертолет. Точно так же вчера. Они запускали несколько таких вертолетов для того, чтобы оказать, во-первых, психологическое воздействие на людей. Во-вторых, людям и так было холодно, ночью была минусовая температура (сегодня, кстати, синоптики обещают еще холоднее -6 °C). Посмотрите, как они спят. Дети спят на земле. Мало у кого есть палатки, мало у кого есть какие-то вещи, на которых можно действительно спать. Им все равно.
Григорий Азаренок:
Да, и как только сюда попадаешь, они видят человека из Беларуси, они сразу говорят: eat and water, то есть еда и вода. Они очень хотят здесь пить, есть. Я знаю, что и наши службы будут оказывать содействие, и наши люди неравнодушные. Но вот что бы ты хотела сказать, может быть, обратиться к белорусам и к неравнодушным людям, чтобы, так сказать, эту ситуацию хоть как-то исправить.
Людмила Гладкая:
Здесь можно их упрекнуть: вы шли сюда, вы понимали, что вам нужно будет что-то есть, вам нужно будет во что-то одеваться, что-то пить. С другой стороны, они шли по приглашению, они думали, что их пустят, они шли к лучшей жизни.
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