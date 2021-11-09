«Армия сейчас более интеллектуально нагружена». Что изменилось в Вооружённых Силах Беларуси?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Армия развивается. Какая она сейчас? Какое различие существует, например, с тем, как было, и с тем, что мы видим сейчас? Что она дает новобранцам именно сегодня?
Игорь Лопатюк, главный специалист по идеологической работе и работе со СМИ центрального совета ДОСААФ Беларуси:
Скажу так, просто прийти к пониманию того, что раньше было сложно, сейчас легко, не стоит. Времена меняются. И в чем-то становится легче, в чем-то – сложнее. Например, армия сейчас более интеллектуально нагружена в силу тех вооружений, тех средств поражения противника, которые существуют. Вот этот нюанс. Но есть и легче. Возьмем масштабы бывшего СССР. Белорусы попадали служить на Дальний Восток. Мама отпускала, грубо говоря, сына на два года, она его не видела.
Татьяна Савчик:
Куда только не забрасывало.
Игорь Лопатюк:
Да. Сегодня Беларусь – это маленькая по масштабу страна – раз. Второе – территориальный признак комплектования, то есть человек из Брестской области с очень большой долей вероятности проходит службу в Брестской же области. Мама рядом, вроде бы и хорошо для мамы.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Мама спокойна, всем хорошо.
Игорь Лопатюк:
Но есть один нюанс, тоже он с психологической точки зрения тяжел. Мама, приезжающая в часть – сын радуется, они встретились. Но, поверьте, что мама никогда не думает про то, что когда она уедет, вот что будет с сыном? А сын первое время после их отъезда очень сильно переживает. Поэтому классический из советского времени и сегодня прием, но сегодня это телефонные звонки. Кстати говоря, опять же, СССР – это были письма, а сейчас – это телефонные звонки. Возможность есть. Да, есть ограничения ввиду специфики: не должен быть смартфон, не должно быть фотоаппарата там, интернета, обыкновенный телефон кнопочный, мобильный, я имею в виду. Он может позвонить.
Так вот, психологическая картинка: раньше первый год службы солдат пишет каждую неделю маме письмо. Как только подходит дело к завершению службы, к увольнению, мама уже пишет в часть: «Сынок, два месяца ничего не прислал». Командир вызывает на беседу. Поэтому мамы, приезжающие в часть, – это хорошо. Но мамы должны понимать, что он уже не ее сынок в том понимании, которого нужно окружить любовью.
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