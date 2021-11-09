«Армия сейчас более интеллектуально нагружена». Что изменилось в Вооружённых Силах Беларуси?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Армия развивается. Какая она сейчас? Какое различие существует, например, с тем, как было, и с тем, что мы видим сейчас? Что она дает новобранцам именно сегодня?

Игорь Лопатюк, главный специалист по идеологической работе и работе со СМИ центрального совета ДОСААФ Беларуси:

Скажу так, просто прийти к пониманию того, что раньше было сложно, сейчас легко, не стоит. Времена меняются. И в чем-то становится легче, в чем-то – сложнее. Например, армия сейчас более интеллектуально нагружена в силу тех вооружений, тех средств поражения противника, которые существуют. Вот этот нюанс. Но есть и легче. Возьмем масштабы бывшего СССР. Белорусы попадали служить на Дальний Восток. Мама отпускала, грубо говоря, сына на два года, она его не видела.

Татьяна Савчик:

Куда только не забрасывало. Игорь Лопатюк:

Да. Сегодня Беларусь – это маленькая по масштабу страна – раз. Второе – территориальный признак комплектования, то есть человек из Брестской области с очень большой долей вероятности проходит службу в Брестской же области. Мама рядом, вроде бы и хорошо для мамы. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Мама спокойна, всем хорошо.