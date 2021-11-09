«Папа хотел двух сыновей, родились две дочери и обе служат». По каким ещё причинам белоруски идут в армию?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Хочу обратиться к прекрасной половине наших гостей. Наверное, вам уже не впервые приходится отвечать на вопрос – как вас в эту неженскую сферу занесло? И как вообще относятся к женщинам в погонах?
Анна Чиж-Литаш, писательница, военный журналист:
Лично я из семьи военных, у меня отец военный. Поэтому мой папа хотел двух сыновей, родились две дочери и обе служат. Вот как бы достаточно простой ответ.
Татьяна Савчик:
И сестра ваша в том числе?
Анна Чиж-Литаш:
Сестра тоже подполковник у меня, поэтому мы с детства наблюдали эту жизнь, поэтому она была настолько привычна, настолько понятна. И я изначально, наверное, начинала свою службу с милиции, а потом уже перевелась в Вооруженные Силы. Но это очень все близко. Значение офицера везде, в принципе, одинаково, исключительно разные задачи.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
По-прежнему считаете, что настоящие мужчины в армии?
Анна Чиж-Литаш:
Я думаю, что, конечно же, там сконцентрировано много мужчин с такими авторитетными качествами, хорошими. Но настоящие мужчины, я уверена, что есть и в жизни, в различных сферах, их везде достаточно, не только в армии. Просто военнослужащим прививается какая-то иная культура, иная культура мышления, взаимоотношений. Когда военного человека встречаешь, ты даже в гражданке можешь понять, что это военный человек.
Татьяна Савчик:
Абсолютно верно, даже лучше не скажешь. Это действительно какая-то иная культура, которую ты чувствуешь издалека.
Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
А вот у вас как судьба сложилась? Тоже преемственность поколений или нет?
Светлана Капустина, военнослужащая сил специальных операций:
Нет, я в своей семье одна такая, первая военнослужащая, учитывая, что это служба по контракту.
Татьяна Савчик:
Как вы приняли решение, почему именно в эту сферу?
Светлана Капустина:
Папа у меня служил, рассказы о службе я, конечно же, в детстве слышала. В моем случае сыграли патриотизм, любовь к Родине. Нынешнее поколение вдохновлено, наверное, супер-героями какими-то, а я в своей юности была воодушевлена именно людьми в погонах. Именно вот эти их уникальные качества – мужественность, самоконтроль, дисциплина – это, наверное, поражало, вдохновляло, и именно поэтому я выбрала этот путь.
Татьяна Савчик:
Среди близких людей вас не пытались остановить? Как мама отнеслась к этому?
Светлана Капустина:
Родители немножко были в смятении, но они меня вполне поддержали. И что касается коллег, как они относятся к военнослужащей женского пола, я бы так сказала, то мужчины есть разные, кто-то вообще не воспринимает девушку как военнослужащего.
Татьяна Савчик:
Я хотела бы поинтересоваться, сложно ли вам среди мужского коллектива? Как относятся?
Светлана Капустина:
Это зависит от мужчин. Кто-то к тебе относится принципиально, пытается доказать, что женщине не место в армии, а кто-то вполне с уважением. Но авторитет нужно еще зарабатывать во время службы.
Екатерина Забенько:
Как заработать авторитет в мужском коллективе?
Светлана Капустина:
Стараться выполнять задачи по предназначению.
Екатерина Забенько:
Все считают, что вы такие красивые, легкие. Наверное, и служба вам дается точно так же? Какие самые сложные моменты для вас?
Светлана Капустина:
Есть сложные моменты, когда тебя где-то пытаются переломить в каком-то плане, доказать, что ты же все-таки где-то девушка. Но все-таки это зависит еще от характера девушки. Порой нам бывает очень тяжело именно среди мужчин, потому что хочется что-то доказать, показать, что мы можем эту ношу нести на себе.
Татьяна Савчик:
Ввиду того что мы вообще создания эмоциональные, у меня всплывают кадры фильма «Солдат Джейн».
Светлана Капустина:
Физическая подготовка – это все присуще. Нормативы, огневая подготовка – это все вполне на уровне мужчин должно быть.
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