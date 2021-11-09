«Папа хотел двух сыновей, родились две дочери и обе служат». По каким ещё причинам белоруски идут в армию?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Хочу обратиться к прекрасной половине наших гостей. Наверное, вам уже не впервые приходится отвечать на вопрос – как вас в эту неженскую сферу занесло? И как вообще относятся к женщинам в погонах?

Анна Чиж-Литаш, писательница, военный журналист:

Лично я из семьи военных, у меня отец военный. Поэтому мой папа хотел двух сыновей, родились две дочери и обе служат. Вот как бы достаточно простой ответ. Татьяна Савчик:

И сестра ваша в том числе? Анна Чиж-Литаш:

Сестра тоже подполковник у меня, поэтому мы с детства наблюдали эту жизнь, поэтому она была настолько привычна, настолько понятна. И я изначально, наверное, начинала свою службу с милиции, а потом уже перевелась в Вооруженные Силы. Но это очень все близко. Значение офицера везде, в принципе, одинаково, исключительно разные задачи. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

По-прежнему считаете, что настоящие мужчины в армии?

Анна Чиж-Литаш:

Я думаю, что, конечно же, там сконцентрировано много мужчин с такими авторитетными качествами, хорошими. Но настоящие мужчины, я уверена, что есть и в жизни, в различных сферах, их везде достаточно, не только в армии. Просто военнослужащим прививается какая-то иная культура, иная культура мышления, взаимоотношений. Когда военного человека встречаешь, ты даже в гражданке можешь понять, что это военный человек. Татьяна Савчик:

Абсолютно верно, даже лучше не скажешь. Это действительно какая-то иная культура, которую ты чувствуешь издалека. Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

А вот у вас как судьба сложилась? Тоже преемственность поколений или нет?

Светлана Капустина, военнослужащая сил специальных операций:

Нет, я в своей семье одна такая, первая военнослужащая, учитывая, что это служба по контракту. Татьяна Савчик:

Как вы приняли решение, почему именно в эту сферу? Светлана Капустина:

Папа у меня служил, рассказы о службе я, конечно же, в детстве слышала. В моем случае сыграли патриотизм, любовь к Родине. Нынешнее поколение вдохновлено, наверное, супер-героями какими-то, а я в своей юности была воодушевлена именно людьми в погонах. Именно вот эти их уникальные качества – мужественность, самоконтроль, дисциплина – это, наверное, поражало, вдохновляло, и именно поэтому я выбрала этот путь. Татьяна Савчик:

Среди близких людей вас не пытались остановить? Как мама отнеслась к этому?

Светлана Капустина:

Родители немножко были в смятении, но они меня вполне поддержали. И что касается коллег, как они относятся к военнослужащей женского пола, я бы так сказала, то мужчины есть разные, кто-то вообще не воспринимает девушку как военнослужащего. Татьяна Савчик:

Я хотела бы поинтересоваться, сложно ли вам среди мужского коллектива? Как относятся? Светлана Капустина:

Это зависит от мужчин. Кто-то к тебе относится принципиально, пытается доказать, что женщине не место в армии, а кто-то вполне с уважением. Но авторитет нужно еще зарабатывать во время службы. Екатерина Забенько:

Как заработать авторитет в мужском коллективе? Светлана Капустина:

Стараться выполнять задачи по предназначению. Екатерина Забенько:

Все считают, что вы такие красивые, легкие. Наверное, и служба вам дается точно так же? Какие самые сложные моменты для вас?