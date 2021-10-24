«Желающих реально очень много». Как попасть в военно-патриотический клуб «Рысь» и берут ли туда девушек?

Новости Беларуси. Военно-патриотический клуб «Рысь» распахнул свои двери на базе части 3214 внутренних войск МВД. И вот уже практически месяц более 100 юношей и девушек посещают занятия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Клуб создан для тех, кто хочет стать сильным, ловким, смелым и уверенным в себе, желает изучить военное дело и основы рукопашного боя. Один день из жизни военно-патриотического клуба «Рысь» в материале Кристины Сущени.

Нина Лобанова:

Я хочу стать медсестрой, военной.

В будущем, наверное, милиционером либо спецназовцем, либо военным.

Я хочу стать военным медиком.

Такие юные, но уже защитники Отечества с такими большими планами на жизнь. Целеустремленные и горящие своей мечтой.





Мурсал Абасов:

Мне понравилось, захотелось чему-то научиться, стать более серьезным. Я хочу стать спецназовцем. В детстве я увидел милиционера на улице, мне захотелось стать спецназовцем. Дедушка и бабушка служили.

– Ты, наверное, по их стопам хочешь?

– Да. Проверено на себе. Корреспондент СТВ дала отпор «бандиту». Показываем эффективный прием самообороны – читайте здесь. Подобных историй больше сотни. Именно столько ребят уже практически месяц занимаются в военно-патриотическом клубе «Рысь».

Евгений Грицук, куратор 3-го взвода военно-патриотического лагеря «Рысь»:

Если честно, у меня впервые опыт работы с детьми. Смотря на них, я наблюдаю, как им весело, они с таким большим энтузиазмом это все делают. И у меня самого душа радуется, как они всем этим интересуются, занимаются. Сразу видно по ним – когда они первый день приходили, все сидели в мобильных телефонах, а сейчас уже все отложили. Им не надо никакие телефоны. Больше всего нравится, когда я вижу их горящие глаза, и меня это вдохновляет работать. Горящие глаза как у тех, кто планирует примкнуть к числу военных, так и у тех, кто ребятам в этом помогает. А это ли и не есть главное? Кристина Сущеня, корреспондент:

Интересно, даже занятия не начались, мы с вами встретились заранее, но у них такой дух сплоченности. Это уже, можно сказать, результат вашей работы или нет?

Руслан Шиг, начальник службы воспитательной работы отделения идеологической работы войсковой части 3214:

Да, проводили занятия с психологами в этом направлении по сплочению внутри наших вновь сформированных взводов, таких маленьких подразделений, где дети группами собираются по 25-30 человек, и непосредственно на занятиях тоже этим занимаемся. Программа расписана на восемь месяцев. Обучаем тому, что пригодится, понадобится молодым людям в повседневной жизнедеятельности. Программа очень обширная и неоднообразная, нескучная. Работаем так, чтобы детям было интересно и им хотелось сюда возвращаться каждый день. Кристина Сущеня:

Что нужно сделать, чтобы попасть в ряды ребят? Руслан Шиг:

Работаем с молодежью перспективной, затребуем характеристики из школы, молодежь отбирается. Работаем, можно сказать, с лучшими и делаем из них лучших.

Наверняка вы успели заметить, что немало и юных представительниц прекрасного пола. Они с не меньшим энтузиазмом приходят на занятия.

Нина Лобанова:

Здесь интересно, много знакомств можно новых найти. Мне больше нравится история, там рассказывают о событиях разных, о войне. Я хочу стать медсестрой, военной. И мальчики, и девочки могут стать военными.