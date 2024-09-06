На что сделают акцент в Национальном историческом музее, рассказали участники совещания у Президента

Белорусы имеют право на свою государственность, мы ее добились, заслужили тяжелым трудом, потом и кровью, прожив даже не столетие. Об этом 6 сентября заявил Президент во время совещания по вопросам архитектурного решения и концепции экспозиции Национального исторического музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сочетание технологий и традиций способно вызывать мурашки только, когда они гармонично увязаны. Такие примеры есть и у нас – музей Великой Отечественной войны, музей в Брестской крепости, музей в Хатыни… Чему-то можно поучиться и за рубежом – кто был в Китае, наверняка сразу вспомнит тамошний национальный музей или тот же музей в Казахстане… Наш, по задумке, должен стать лучшим на пространстве СНГ. Лукашенко: главная цель музея – показать тысячелетний путь белорусов к обретению государственности.

Вадим Лакиза, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук, доцент:

Мы должны сохранять оригинальные артефакты, показывать их, но очень важно в XXI веке, чтобы это было наглядно. Чтобы можно было наш уникальный, например, Солигорский калийный комбинат показать на каких-то макетах: вот так выезжает поезд. Посмотрите на российской выставке ВДНХ – самое большое количество людей собирают именно интерактивные моменты. А в Беларуси многие моменты из, например, советского периода, с 1917-го по 1991-й годы, особенно современную Беларусь можно показать такими моментами. Даже развитие нашего города Минска. Вот карта, как было, и какой город современный. Я был несколько лет назад в Казахстане, в Астане, тоже Национальный исторический музей. И такие изюминки являются просто украшением. Уверен, что и в рабочей группе, и у нас в стране есть специалисты, которые сделают все, чтобы посетителю нашего музея было интересно. И самое главное, чтобы он зашел туда, в музей, и почувствовал гордость за нашу страну.

Но куда важнее, чтобы не в рейтингах значился лучшим, а действительно таковым был и полюбился народу, нашел отклик в его сердце. Главе государства сегодня представили национальную концепцию отечественной истории в русле проводимой государством исторической политики на основе идеологии белорусского государства. Она и ляжет в основу формирования наполнения экспозиции будущего музея. И ее суть в том, чтобы не потерять ни один из прожитых нашими предками периодов. Президент дал поручения по экспозиции нового музея: никакого «ура» в отношении Лукашенко.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я хочу подчеркнуть: это не вдруг откуда-то взялась эта наша национальная концепция отечественной истории, не вчера и даже не год-два назад ее придумали и разрабатывали. Это 14 лет кропотливой работы. Институт истории НАН Беларуси вместе с вузовскими коллегами, сообща мы выработали наш спокойный, объективный, взвешенный белорусский взгляд на свою историю. Это тоже ключевой момент. Глобально же решение о наполнении пока еще не принято, но дедлайны уже поставлены и вполне конкретные. Завершить строительство Национального исторического музея планируют в 2026 году.

После совещания историки, а преимущественно они были сегодня в зале, включая главу государства, выходили в приподнятом настроении – дождались и не скрывают радости, что есть возможность наконец построить то, чего мы очень давно достойны. Сделать это вместе и вместе же оценить.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси, историк:

Даходліва, на ўзроўне эмоцый, эмпатыі і рэальных фактаў паказвае, што беларуская дзяржава – гэта не выпадковасць, гэта вынік заканамернага працэсу, які ішоў тысячагоддзямі. І менавіта паказаць усю беларускую суб'ектнасць, як яна ўзнікала, як яна фармавалася ад самых ранніх форм гістарычнай дзяржаўнасці – гэта Полацкае і Тураўскае княствы – праз паказ Вялікага Княства Літоўскага, праз беларусацэнтрычны яго паказ, як беларускую дзяржаву ў першаю чаргу, з усімі этапамі, прыпынкамі, з акцэнтам на ролі беларускага чалавеку, на яго таленце, яго геніяльнасці. Без перабольшвання, без прыніжэння каго б там ні было, але паказ таго, што яшчэ ў свой час беларускі філосаф Самойла ў 20-30-х гадах ХХ стагоддзя ў заходняй Беларусі назваў беларускім светам (или белорусским миром). Вось гэта паказаць з усімі адценнямі, з усімі канфесіямі, з усімі этнічнымі супольнасцямі. Каб усім стала зразумела, што тое, што ў нас сёння такая Канстытуцыя, што ў нас мірна суіснуюць праваслаўныя з католікамі, з пратэстантамі, што ў нас міжнацыянальны, міжканфесійны мір – гэта вынік таго, што для нас гэта нармальна, як паветра, як кісларод. Калі больш адной мовы, больш адной канфесіі, больш адной этнічнай супольнасці.