Лукашенко: главная цель музея – показать тысячелетний путь белорусов к обретению государственности

Белорусы имеют право на свою государственность, мы ее добились, заслужили тяжелым трудом, потом и кровью, прожив даже не столетие. Об этом 6 сентября заявил Президент во время совещания по вопросам архитектурного решения и концепции экспозиции Национального исторического музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже известно, что он появится в центре белорусской столицы, на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской. И станет воплощением многовекового пути нашей Беларуси и жителей этих земель, который привел нас к сегодняшней суверенности, цельности и единству. Александр Лукашенко отметил: в любом мало-мальски уважающем себя государстве фундаментальные здания давно созданы. Музеи нужны для того, чтобы новое поколение гордилось тем путем, который пройден предыдущими поколениями. У нас такого пока нет. На предметный разговор во Дворец Независимости были приглашены ответственные лица, историки, представители соответствующей комиссии. Им предстоит продумать наполнение нового музея. Алена Сырова о смыслах и сверхидее.

Наши победы, наши поражения, наши голоса, наши шаги, верные и нет, наш путь, наша страна, наши корни и наша история – знаем ли мы ее? Раз случились события в начале суверенного пути и мы чуть не рухнули в бездну национализма (и это можно было бы списать на неопытность), но десятилетия спустя в 2020-м вновь повелись, подхватив чужие взгляды на нашу историю, чужую и по факту чуждую нам трактовку. Выходит, не должным образом знаем главное о себе, а значит, не в полной мере гордимся. А ведь есть чем. Просто пока не наглядно. И это упущение намерены исправить на самом высоком уровне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вопрос строительства нового, современного Национального исторического музея Беларуси. Почему это надо, в этом коллективе, в этой компании нет смысла обсуждать. Должен быть нормальный музей, куда особенно молодой человек зайдет и выйдет, убедившись в том, что мы имеем право на свою государственность, мы ее добились, заслужили тяжелым трудом, потом и кровью, прожив даже не столетие, а тысячелетие. И вот она, история на глазах.

Сегодня исторический музей расположен на улице Карла Маркса в Минске. Между Белэнерго, Федерацией шахматного спорта, барами и ресторанами он затерянный. Разве в таком географическом положении и таким должно быть место, которое дает, по задумке, полное представление о том, кто такие белорусы и почему они по праву могут людьми зваться?

Поэтому предложено разместить новое здание в так называемом «квартале белорусской государственности» – рядом с Дворцом Независимости, Верховным судом, площадью Госфлага и проспектом Победителей. Появится еще и Парк народного единства. Весь ансамбль займет 31 гектар.