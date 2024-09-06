Президент дал поручения по экспозиции нового музея: никакого «ура» в отношении Лукашенко

Белорусы имеют право на свою государственность, мы ее добились, заслужили тяжелым трудом, потом и кровью, прожив даже не столетие. Об этом 6 сентября заявил Президент во время совещания по вопросам архитектурного решения и концепции экспозиции Национального исторического музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент внимательно ознакомился с предложенными проектами. Выглядит все очень впечатляюще: и размах, и задумка. Глядя на музей сверху, можно увидеть контур Беларуси, но важнее всего наполнение – над ним предстоит поработать целой группе экспертов. Глава государства выдвигает два требования: первое – правдивость и достоверность исторических фактов; второе – без перегибов. А то мы же все знаем, как это бывает.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы создаем – и мы это должны понимать – объект не на один год и не на два. В новом здании музея потомки увидят образец отношения к своему прошлому. Никакой политизации, никакого «ура» в отношении Лукашенко, Петровых, Сидоровых, которые якобы решили историю, а народа при этом не видно. Все должно быть абсолютно объективно и заслуженно. Надо подчеркнуть особые страницы истории нашего государства. Это естественно, мы это сделаем, но эти страницы в истории должны быть. Прятать, я тоже думаю, ничего не надо. В общем, это должно быть отражением той политики, которую мы проводим сегодня в Беларуси (подробнее).