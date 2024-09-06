Случаи массового контакта с бешеными животными зафиксированы в Беларуси

Два случая массового контакта с бешеными животными зафиксированы за последнюю неделю в Могилевской и Витебской областях. Теперь примерно сотне человек, большинство из которых дети, необходимо профилактическое лечение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего за полгода в Беларуси зарегистрировано 124 случая заболевания бешенством животных. Это на 75 % больше по сравнению с таким же периодом 2023-го. Опасный вирус периодически выявляют как у диких зверей, так и у домашних питомцев.

Инна Карабан, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Беларуси:

В настоящее время мы напоминаем всем жителям республики о том, что нужно ограничить контакты с безнадзорными животными, даже если мы пытаемся им помочь, подкармливаем и так далее, нужно стараться не касаться животных и не провоцировать их агрессию, чтобы спрофилактировать укусы, оцарапывания, ослюнения. В случае если такое произошло, нужно обязательно обратиться в поликлинику по месту жительства к хирургу для проведения первичной хирургической обработки раны и для дальнейшего решения о необходимости проведения профилактического курса.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. Чаще всего его разносчиками становятся лисы, волки, собаки и кошки. Как отмечают специалисты, чтобы избежать плачевных последствий после контакта с зараженным животным, необходимо своевременно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.