Завершить строительство Национального исторического музея планируют в 2026 году

Что бы ни происходило вокруг страны, как бы ни были заняты текущими заботами, вопросы национального государственного строительства всегда будут в центре внимания. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания 6 сентября, на котором главе государства представали концепцию нового здания Национального исторического музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенту представили концепцию нового здания исторического музея.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

По поводу внутреннего наполнения зала еще будем думать, совершенствовать, как какие представить вещи. Но в целом концептуальный подход Президентом одобрен. Дано поручение дальше продолжать эту работу. Начнется строительство самого музея, параллельно мы будем думать над наполнением каждого зала по историческим периодам, каким образом представить. Будем собираться вместе с нашими коллегами-историками, обсуждать: что необходимо представить, каким образом, вместе с теми с дизайнерами, которые будут оформлять, соответствующий внутренний интерьер. Чтобы этот музей действительно стал гордостью нашей страны.