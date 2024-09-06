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Завершить строительство Национального исторического музея планируют в 2026 году

06 сентября 2024 13:55
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Что бы ни происходило вокруг страны, как бы ни были заняты текущими заботами, вопросы национального государственного строительства всегда будут в центре внимания. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания 6 сентября, на котором главе государства представали концепцию нового здания Национального исторического музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенту представили концепцию нового здания исторического музея.

Завершить строительство Национального исторического музея планируют в 2026 году-2

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
По поводу внутреннего наполнения зала еще будем думать, совершенствовать, как какие представить вещи. Но в целом концептуальный подход Президентом одобрен. Дано поручение дальше продолжать эту работу. Начнется строительство самого музея, параллельно мы будем думать над наполнением каждого зала по историческим периодам, каким образом представить. Будем собираться вместе с нашими коллегами-историками, обсуждать: что необходимо представить, каким образом, вместе с теми с дизайнерами, которые будут оформлять, соответствующий внутренний интерьер. Чтобы этот музей действительно стал гордостью нашей страны. 

Завершить строительство Национального исторического музея планируют в 2026 году-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Мы планируем уже в самое ближайшее время приступить к проектированию музея. Чтобы в начале следующего года начать его строительство. Для этого будут использованы строительные организации города Минска, проектные организации, которые действительно сделают все, чтобы в кратчайшие сроки был создан музей, который станет украшением нашей страны. 

Завершить строительство нового здания Национального исторического музея Беларуси планируют в 2026 году.

# Государственная политика

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