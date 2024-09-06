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Первая в Беларуси армянская апостольская церковь примет прихожан уже осенью

06 сентября 2024 16:50
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Здесь будет биться сердце белорусско-армянской исторической дружбы. Первая в нашей стране армянская апостольская церковь примет прихожан уже этой осенью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая в Беларуси армянская апостольская церковь примет прихожан уже осенью-2

6 сентября с ходом строительства познакомились министр иностранных дел и председатель Мингорисполкома. Они также пообщались с представителями армянской диаспоры. Для нее храм станет центром культурной и религиозной жизни, ярким напоминанием о родине. При его возведении использовались в основном материалы, привезенные из Армении. Здание сочетает в себе традиционные армянские архитектурные элементы и современные технологии. Рядом с церковью возводят также образовательный центр.

Первая в Беларуси армянская апостольская церковь примет прихожан уже осенью-4

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Прекрасное здание, в котором будет также биться сердце такой белорусско-армянской исторической дружбы, там будет и музей, и образовательный центр. Есть разговор о том, чтобы и воскресная школа там была, где будут обучаться детишки армянскому языку. Ну, все, в общем-то, это на пользу как раз таки белорусско-армянской дружбе. И как раз таки все это и ярко характеризует положение в межэтническом плане в нашей стране, отношение к армянскому народу здесь. Ну, опять же, и вклад армянского народа в развитие нашей страны.

Первая в Беларуси армянская апостольская церковь примет прихожан уже осенью-6

Георгий Егиазарян, председатель общественного объединения «Минское городское армянское культурно-просветительское общество «Айастан»:
Первая религиозная община Беларуси была зарегистрирована в 2003 году. И с этого времени мы все время хотели в Беларуси построить церковь, потому что мы, армяне, по численности шестые в Беларуси. Поэтому и решили построить эту церковь.

Первая в Беларуси армянская апостольская церковь примет прихожан уже осенью-8

На данный момент остается открытым единственный вопрос – отсутствие настоятеля храма. Армянская община активно работает над поиском подходящей кандидатуры.

# Государственная политика # Максим Рыженков # Георгий Егиазарян

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